新春走跳？好走好穿好時髦休閒鞋就缺這一雙！

一年365天每一天都可以犒賞自己、買雙鞋，但面對即將來臨的農曆春節，一雙全新的休閒鞋或布鞋，除了是日常的休閒單品，更象徵走新的路、走出全新的樂觀新未來。

義大利精品品牌HOGAN日前甫發表全新2023早春系列，其中帶有環保意念的3R系列，是以回收（Recyle）、再利用（Reuse）、減少（Reduce）為概念，並使用環保材質製作鞋底，同時品牌經典的H Logo再橫跨於鞋面側邊與鞋底結構，醒目而搶眼，此外H630深藍拼接皮革休閒鞋則散發著1990年代的籃球鞋風格，像是重返飛人喬丹的黃金年代，並有高、低筒的不同設計。

Bottega Veneta的新款休閒鞋Pillow則是從1990年代的滑板鞋得到啟發，圓滾滾的造型，像枕頭也向雲朵般討喜，讓雙腳得到完整、舒適包覆。喜歡文青風格？則不容錯過一雙「小狐狸」Maison Kitsuné的聯名休閒鞋，將紐約藝術家Aurel Schmidt插畫筆下的小小狐狸、少女、老鼠、蟑螂，重現於休閒鞋款上；而如果喜歡復古風格，古馳（GUCCI）則有一雙和adidas的聯名鞋款，以牛奶糖色滾邊膠底搭配上GUCCI經典的綠紅綠色，將皮革、麂皮、橡膠巧妙混搭，復古時髦，活力走跳。 Maison Kitsuné Ｘ Olympia Le-Tan聯名休閒鞋，價格店洽。圖／初衣食午提供 adidas X Gucci GAZELLE白色休閒鞋，28,400元。圖／GUCCI提供 Bottega Veneta以1990年代的滑板鞋得到靈感，創造出如枕頭、雲朵般的的Pillow休閒鞋，先前曾為林心如造型使用，也是經典不敗的小白鞋。圖／翻攝自 IG 綠色Pillow休閒鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供 一雙全新的休閒鞋或布鞋，將象徵新一年要走全新之路，邁向樂觀新未來。圖／HOGAN提供（合成圖）

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