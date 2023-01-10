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台北書展主題之夜 以傾聽進行閱讀

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

書展用聽的？台北書展10日召開記者會公布書展相關活動。其中今年首創「海泱泱兒童主題館」、「文創桌遊區」，透過影音與遊戲讓小孩子了解台灣周圍的海洋生物。另外，從2月5日起，將會有「傾聽異音」主題之夜，邀請知名演員田中千繪與各國作家朗讀，體會日語、台語與波蘭語等不同語言之美。

主題國波蘭

主辦單位表示，台北書展將於1月31日至2月5日於世貿一館舉辦，現場有規劃8大展區，除了綜合書區、童書區、國際書區、公民書展外，2023年也首創文創桌遊區。此外，今年的書展主題國波蘭也將帶來精采的活動與講座。

另外，今年書展主要亮點有「海泱泱兒童主題館」與最後一天的主題之夜「傾聽異音」；而今年書展的主題是「閱讀的多重宇宙」，因此休息區也以「聽覺、嗅覺、觸覺／味覺」設計情境主題式休息區。

奇幻海洋與異音

「海泱泱兒童主題館」策展單位介紹說，台灣是海島國家，但民眾對於海洋的詭譎、奇幻認識較少，因此透過聲音、影像呈現16種特殊的海洋生物，如座頭鯨、奇蝦、鬼蝠魟等，並融合《老人與海》、《白鯨記》、《海底兩萬浬》等知名海洋文學的故事，讓民眾更認識台灣周圍的海洋。

「傾聽異音」策展人李明璁表示，閱讀與傾聽是本質很像的事情，都需要讓自己靜下來，進入另一個世界，並重新反省自己，因此今年書展的主題之夜將會請演員田中千繪等人，分別以中文、日語、台語、越南語、波蘭語等不同語言進行朗讀，讓民眾感受差異與多元包容，更珍視人們之間不同的「異音」。

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波蘭 文創 語言

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