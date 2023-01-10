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瘦子E.SO穿BOSS賓尼兔迎新年 壓歲錢業績靠女兒扮可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌好友瘦子E.SO穿Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色騎士皮衣外套與繡有迷你金色兔子圖紋襯衫出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
品牌好友瘦子E.SO穿Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色騎士皮衣外套與繡有迷你金色兔子圖紋襯衫出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影

來自德國的BOSS自2022年開始於全球展現更為年輕活潑的全新形象，今（2023年1月9）日，BOSS於台北著名地標台北101購物中心的全新概念專門店也煥新開幕，是全台首間以最新視覺形象所打造的男女裝旗艦店，迎來新年全新氣象。品牌好友瘦子E.SO、以及新生代演員朱軒洋與林奕嵐，也都特地穿上LOONEY TUNES X BOSS農曆新年聯名系列歡慶開幕，以滿載活力的時髦造型迎接兔年到來。

瘦子E.SO今天穿上Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列羊皮騎士夾克與金色刺繡裝飾黑色襯衫，他表示「今天都是自己的風格！兔子和胡蘿蔔設計低調有小巧思，不會太搶眼。」而且Looney Tunes的卡通圖案對他來說很「OG」，是世代的回憶。日前工作告一段落，過年期間也將陪家人，這次BOSS的年節系列設計活潑，他認為很適合送給喜歡鮮豔色彩的媽媽。平常喜歡把女兒穿成酪梨等各種水果的他，還笑說過年期間扮可愛一點去討壓歲錢，業績才會長紅！

朱軒洋表示自己最喜歡身上的Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列徽章棒球外套，對於聽聞即將一起宣傳《黑的教育》的柯震東受傷破相他表示有嚇到，但對柯震東回歸很有信心；之後還有許多案子洽談中，他希望保持開放比較自在。因為演出Netflix台劇《她和她的她》年輕版許瑋甯而竄紅的林奕嵐，穿著裝飾卡通兔子圖案的印花雪紡洋裝亮相，認為溫暖又有兔子圖案的毛衣很適合新年送給家人，並大方回應緋聞，表示「以後要注意」。

從二樓搬到一樓更「接地氣」、人流也更多的地BOSS台北101全新專門店，總面積約152平方公尺，採用品牌全新核心概念設計，並以BOSS全新標誌性色彩：駝色、白色與黑色為主要色調，開放式的空間明亮舒適，希望能接近更年輕、更全球化的消費族群。全新專門店並提供有獨家Made To Measure訂製服務，並為此特別設計獨立訂製空間。開幕慶期間推出週末限定「行動咖啡車」快閃服務，將於1月14日、15日週末期間下午出車，凡於此限定期間造訪BOSS台北101專門店，並加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，除了可免費下載LOONEY TUNES x BOSS期間限定貼圖，還可免費享用熱飲與新年造型手工餅乾。

Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色高筒球鞋，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色高筒球鞋，10,900元。圖／BOSS提供
演員朱軒洋穿Looney Tunes x BOSS紅黑皮革拼接棒球外套搭配連帽衫與運動褲裝出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
演員朱軒洋穿Looney Tunes x BOSS紅黑皮革拼接棒球外套搭配連帽衫與運動褲裝出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
LOONEY TUNES x BOSS 期間限定LINE貼圖示意圖。圖／BOSS提供
LOONEY TUNES x BOSS 期間限定LINE貼圖示意圖。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列印花雪紡洋裝，8,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列印花雪紡洋裝，8,900元。圖／BOSS提供
新生代演員林奕嵐以印花雪紡洋裝搭配紅色蘿拉兔圖紋針織毛衣出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
新生代演員林奕嵐以印花雪紡洋裝搭配紅色蘿拉兔圖紋針織毛衣出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供
新生代演員林奕嵐以Looney Tunes x BOSS印花雪紡洋裝搭配紅色蘿拉兔圖紋針織毛衣出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
新生代演員林奕嵐以Looney Tunes x BOSS印花雪紡洋裝搭配紅色蘿拉兔圖紋針織毛衣出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色短袖抽繩T恤，3,500元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色短袖抽繩T恤，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供
品牌好友瘦子E.SO穿Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色騎士皮衣外套與繡有迷你金色兔子圖紋襯衫出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
品牌好友瘦子E.SO穿Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色騎士皮衣外套與繡有迷你金色兔子圖紋襯衫出席BOSS台北101全新概念專門店開幕。記者王聰賢／攝影
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供
BOSS台北101專門店店照。圖／BOSS提供

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