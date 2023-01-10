瘦子E.SO穿BOSS賓尼兔迎新年 壓歲錢業績靠女兒扮可愛
來自德國的BOSS自2022年開始於全球展現更為年輕活潑的全新形象，今（2023年1月9）日，BOSS於台北著名地標台北101購物中心的全新概念專門店也煥新開幕，是全台首間以最新視覺形象所打造的男女裝旗艦店，迎來新年全新氣象。品牌好友瘦子E.SO、以及新生代演員朱軒洋與林奕嵐，也都特地穿上LOONEY TUNES X BOSS農曆新年聯名系列歡慶開幕，以滿載活力的時髦造型迎接兔年到來。
瘦子E.SO今天穿上Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列羊皮騎士夾克與金色刺繡裝飾黑色襯衫，他表示「今天都是自己的風格！兔子和胡蘿蔔設計低調有小巧思，不會太搶眼。」而且Looney Tunes的卡通圖案對他來說很「OG」，是世代的回憶。日前工作告一段落，過年期間也將陪家人，這次BOSS的年節系列設計活潑，他認為很適合送給喜歡鮮豔色彩的媽媽。平常喜歡把女兒穿成酪梨等各種水果的他，還笑說過年期間扮可愛一點去討壓歲錢，業績才會長紅！
朱軒洋表示自己最喜歡身上的Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列徽章棒球外套，對於聽聞即將一起宣傳《黑的教育》的柯震東受傷破相他表示有嚇到，但對柯震東回歸很有信心；之後還有許多案子洽談中，他希望保持開放比較自在。因為演出Netflix台劇《她和她的她》年輕版許瑋甯而竄紅的林奕嵐，穿著裝飾卡通兔子圖案的印花雪紡洋裝亮相，認為溫暖又有兔子圖案的毛衣很適合新年送給家人，並大方回應緋聞，表示「以後要注意」。
從二樓搬到一樓更「接地氣」、人流也更多的地BOSS台北101全新專門店，總面積約152平方公尺，採用品牌全新核心概念設計，並以BOSS全新標誌性色彩：駝色、白色與黑色為主要色調，開放式的空間明亮舒適，希望能接近更年輕、更全球化的消費族群。全新專門店並提供有獨家Made To Measure訂製服務，並為此特別設計獨立訂製空間。開幕慶期間推出週末限定「行動咖啡車」快閃服務，將於1月14日、15日週末期間下午出車，凡於此限定期間造訪BOSS台北101專門店，並加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，除了可免費下載LOONEY TUNES x BOSS期間限定貼圖，還可免費享用熱飲與新年造型手工餅乾。
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