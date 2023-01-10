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年節添新裝這樣買！UNIQLO、GU推新春購物優惠 實穿單品現折200元

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU春季新品推出全新牛仔寬鬆外套1,490元，可穿出不同風格造型，更是男女都適穿。圖／GU提供
GU春季新品推出全新牛仔寬鬆外套1,490元，可穿出不同風格造型，更是男女都適穿。圖／GU提供

習慣上，每到農曆年節，多數人都會添購新的服飾，藉此讓自己煥然一新，也有求取好運來的意味。而流行品牌GU便打算自1月13日起到1月29日為止，推出不同購物優惠。UNIQLO則是自1月13日至2月2日推出連續三波限定優惠以及滿額贈，讓消費者把應景、走春的服裝搭配都準備好。

新年到來，也是春季服飾上市的時間，GU以舒適棉質為素材推出女裝針織棉喇叭褲，採用具伸縮性的裁剪車縫材質，能完美修飾臀部及腿部線條；前開衩設計則展現隨興優雅氣息的女裝針織棉合身中長裙，俐落腰圍設計，穿起來貼身又舒適。另外，還備有全新立領大衣、牛仔寬鬆外套，一件就能盡顯率性俐落，男、女都適穿。而想要買的超值，就不能錯過雙面織紋休閒上衣，於活動期間提供590元限定優惠價；指定款男裝休閒連帽上衣，則於1月20日起到1月26日為止，訂價現折200元。冬季保暖必備的外套，包括了羽毛紗短版開襟外套、寬版開襟外套等也分別在活動期間，能以千元不到的價格即可入手。

UNIQLO女裝HEATTECH特級彈性高腰緊身褲，活動優惠價790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝HEATTECH特級彈性高腰緊身褲，活動優惠價790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO同樣精選春季新品推出限定折扣，如最適合機車通勤族穿搭的女裝防風無縫羽絨連帽外套，短版設計好穿又好活動；既保暖又美型的HEATTECH特級彈性高腰緊身褲，在活動期間都有特別價格。同時，UNIQLO並提供了購物滿額致贈獨家聯名好禮，像是日式小碟、在地廟宇好運護身「服」等。值得一提的是UTme!還會攜手台灣在地品牌金蘭醬油推出全新圖騰，讓消費者把記憶中的好味道穿上身。

UNIQLO男裝EZY特級彈性牛仔褲，活動優惠價990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝EZY特級彈性牛仔褲，活動優惠價990元。圖／UNIQLO提供

GU以一年四季都可穿著的舒適棉質推出全新下身單品，女裝針織棉合身中長裙790元。圖／GU提供
GU以一年四季都可穿著的舒適棉質推出全新下身單品，女裝針織棉合身中長裙790元。圖／GU提供

GU新春優惠活動，多款圓領衫、連帽上衣等休閒舒適單品有現折200元或全新開運價。圖／GU提供
GU新春優惠活動，多款圓領衫、連帽上衣等休閒舒適單品有現折200元或全新開運價。圖／GU提供

UNIQLO女裝防風無縫羽絨連帽外套，活動優惠價3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝防風無縫羽絨連帽外套，活動優惠價3,990元。圖／UNIQLO提供

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