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情人節爽吃米其林！二星餐廳侯布雄 2023情人饗宴開訂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
桂丁雞搭法國黃酒及野菇。圖／侯布雄提供。
桂丁雞搭法國黃酒及野菇。圖／侯布雄提供。

今年2月14日西洋情人節雖然落在週二，但一頓充滿儀式感的情人節饗宴還是省不得；米其林二星L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳特別推出2023情人節浪漫饗宴，打造情人節夢幻套餐，每人每套6,980 元+10%，即日起開放預訂。餐廳2月14日當晚僅提供情人饗宴套餐，恕不提供單點或其他餐點服務。

承襲侯布雄品牌DNA的日籍主廚松尾洋平（Yohei Matsuo），發揮豐沛的創意與精湛的廚藝，嚴選頂級食材入菜，將法國魚子醬、日本松葉蟹及緬因龍蝦等食材最珍貴的風味，發揮到極致，精心設計2023情人節法式饗宴。

「白蘆筍慕斯與蟹肉綴Oscietra魚子醬」在底層舖上來自日本直送松葉蟹，堆疊上口感細滑的白蘆筍慕斯，蟹肉、慕斯與Oscietra魚子醬一起入口，清新鮮美，爽口宜人。

緬因龍蝦肉質彈嫩、鮮甜無比，「緬因龍蝦佐紅酒醬」底下是以法國紅酒熬煮多時的醬汁，優雅濃郁紅酒醬汁烘托出龍蝦肉質的細密，大大突顯龍蝦Q彈鮮味。

「桂丁雞搭法國黃酒及野菇」選用桂丁雞雞腿、雞胸、雞翅三個部位，先油封再乾煎保留雞肉的香軟和外皮的焦脆，雞汁及法國黃酒熬煮醬汁濃郁醇香，搭配野菇及季節時疏，風味十足。

最後再由甜點主廚Rémy Gaulé施展魔法，打造出夢幻甜點。「柚子冰淇淋與巴西蘭姆酒碎冰及檸檬慕斯」以新鮮柚子製作成清爽冰淇淋，盛於蛋形透明容器內，冰涼中蘊含檸檬慕斯的酸甜滑順，底層配有巴西萊姆酒碎冰，口感清爽芬芳，全然舒緩味蕾壓力。

草莓慕斯與莓果冰沙及大溪地香草香緹」使用鮮嫩欲滴的當季新鮮草莓，草莓的清香甘甜搭配微酸爽口的莓果冰沙，點綴上大溪地香草香緹，香草籽的芬芳與甜美豐厚的草莓香氣撲鼻而來，令人陶醉。

柚子與草莓的酸甜滋味，恰如愛情一般，以這兩道甜點慶祝幸福愛情的開花結果，華麗的外型加上令人深刻的味蕾享受，封存最濃情蜜意的美味記憶。

草莓慕斯與莓果冰沙及大溪地香草香緹。圖／侯布雄提供。
草莓慕斯與莓果冰沙及大溪地香草香緹。圖／侯布雄提供。
白蘆筍慕斯與蟹肉綴Oscietra魚子醬。圖／侯布雄提供。
白蘆筍慕斯與蟹肉綴Oscietra魚子醬。圖／侯布雄提供。
緬因龍蝦佐紅酒醬。圖／侯布雄提供。
緬因龍蝦佐紅酒醬。圖／侯布雄提供。
柚子冰淇淋與巴西蘭姆酒碎冰及檸檬慕斯。圖／侯布雄提供。
柚子冰淇淋與巴西蘭姆酒碎冰及檸檬慕斯。圖／侯布雄提供。

草莓 情人節 法國

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