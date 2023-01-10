頂級香水Henry Jacques 攜手網壇傳奇納達爾推特別系列
網壇傳奇球王拉斐爾．納達爾（Rafael Nadal）、與老婆瑪莉亞．佩雷洛（Maria Perello）最鍾情的香味是什麼？終於讓大家可以一探究竟。法國頂級香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，與納達爾夫婦攜手合作，共同推出「In All Intimacy」特別系列香水，其中2款香味為Henry Jacques專為納達爾訂製，1款香味為瑪莉亞特別訂製，這也是納達爾首度與香水品牌有緊密合作，創造出最美佳話。
Henry Jacques以定製香水起家，過往皆為頂級客戶量身定製香水，每個人都有專門配方，被收入典藏庫中，不會販售給其他人。但此次與納達爾夫婦的合作，為兩人定製的香水，在品牌精品店分享銷售，讓更多人能夠更貼近球王的內心世界，從嗅覺了解其傳奇精神。
雙方此次合作三款香水，包括MARIA PERELLO、RAFAEL NADAL N° 1與RAFAEL NADAL N° 2，皆能呈現出兩人獨特的個人魅力。
為瑪莉亞定製的MARIA PERELLO香水，呈現出她的獨立與堅定，香味充滿歡樂又有著無邊魅力，聞之感受其精緻內斂、清新，以紫羅蘭、橙花香調為主，並透過佛手柑、茉莉花勾出細緻魅力，而檀香與白麝香讓香味濃郁，是一款兼具優雅與奢華的獨特香水。
熱愛香水的納達爾則有兩款，第一款RAFAEL NADAL N° 1適合他在場上揮拍擊球時使用，是款清新恬淡的香氣，巧妙組合多樣化的香菜、百里香、紫羅蘭、薰衣草、檸檬和艾蒿等，再以雪松木、皮革與檀香木，能為納達爾每次上場時，留下深刻的記憶與陪伴。
另款RAFAEL NADAL N° 2適合他的私人時光，以佛手柑、茉莉花、丁香、玫瑰和白麝香為原料，巧妙與MARIA PERELLO香水相呼應，如同兩人緊密連結，而納達爾的兩款香水，都圍繞著地中海主題，呼應著納達爾的故鄉。
Henry Jacques品牌CEO Anne-Lise Cremona表示，雙方相識於簡單的邂逅，之後會面與共度時光，耗時2年才創造出屬於納達爾夫婦的香水，未來希望能持續合作，並分享美妙經歷與生活感悟，更期待為更多人帶來啟發。而始終為客戶提供定製香水的服務，也是Henry Jacques至今堅持的品牌精神。
Henry Jacques目前在全球擁有9間分店，亞洲於香港、東京、吉隆坡等三座城市設置精品店。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言