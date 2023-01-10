從播下種籽開始的究極藍染！45R藍職人Iroiro 45登台

日本職人服飾品牌45R，以優質選料與雅緻上乘的職人手工，成為許多講究質感細節愛好者心目中的終極逸品。45R創立於1977年，原名45rpm取自骨董唱盤轉速，在品牌歡慶45週年之際，推出全新頂級系列「藍職人Iroiro 45」系列（Ai Shokunin Iroiro 45），集結來自東京都青梅市、有松、奄美大島、德島、益子、愛知等來自10個不同地區的9位日本一流藍染（Ai Indigo）工藝師之作，許多藍染師與45R合作十數年，包括獲得日本政府認證「有形文化財」的國寶級職人。每一件「藍職人Iroiro 45」系列衣服，都印有其藍染產物的根源標識，甚至是從種植染料植物開始的極致技藝，讓你穿上的不僅是衣服，而是生命與文化的有機傳承。

「藍職人Iroiro 45」系列薈萃日本傳統扎染技術絞染、結合了染、織的「絣」（Kasuri）、刺繡及拼布藝術（patchwork）等，重新演繹日式工作服及和服等日本傳統服飾，每件單品皆由Ai Dye藍職匠人親自調製，並一如所有45R的服飾，都是布料先行 — 從布料出發再去構思設計，而非一般先有了設計才去尋找布料 — 藍染色澤也會因地方風土、天然藍染色料、工匠各人各式的匠心巧思而異，創造出顏色、比例、物料和剪裁都獨具韻味的限量頂級藍染作品。

有別於坊間一般會先製成成衣後才染色的方法，45R的藍染手法是從紗線著手染色，藍染工匠每天兩次並持續兩周將紗線染色，以達致濃郁深邃的藍，完成後再以在地植物染料上色。位於沖繩與鹿兒島中間海域的奄美大島，傳承島上上千年歷史的古老技藝「泥染」，是當今世上唯一使用天然泥土染製衣物的地方，藍職人系列中呈深褐色的部分有些就是來自奄美大島的泥染，而島上原生車輪木（Thechi Tree）亦為獨特的天然染料，成就風味獨具的傳承之作。

在環境保育議題迫切的當今，時尚產業的染料是最大的污染源之一。然而，有別於化學藍染染料及坊間帶紅的Ai Dye，藍染匠人會利用當地的植物染料來製作衣物，例如德島縣的蓼藍葉和核桃等在地天然原料，除了能使Ai Indigo變成45R專屬的藍綠色調，純天然的也對環境不會造成傷害。這種獨特、富生命力的Ai Dye的精細工藝是從種子開始培育染料，Ai植物染料發酵需100天，光是準備素材就需180天，生產一件Ai Dye服飾便大約需要整整一年的時間。因為所有的布料和色彩都得來不易，45R也會將剩餘布邊線頭發揮到極致，製作成小型飾品、配件、或拼布。

這次抵台作品中，也有的服飾是來自在印度開設工作坊的師傅的作品。此工坊的藍染、織布、刺繡作品都是與當地居民合力創作的成果，也是品牌企業社會責任的一環。看似拼布的作品，其實是由是在日本德島染色後將棉線送到印度給老師傅以骨董織布機織成，是整片無接縫卻又充滿視覺變化的作品。這種手織布視覺上便不光滑，因為手織所以有線頭，觸感樸素，機械化纖布料無可比擬。而這些服飾更會隨著時間流動，讓穿著者親身參與藍染衣物經日照、氧化長年累月的色澤變化，穿出屬於每件衣物獨特的生命歷程。 藍職人Iroiro 45系列單品印有其藍染產物的根源標識。圖／喜事集團提供 日本頂級工藝品牌45R「藍職人 Iroiro 45」系列抵台，並於45R台北敦南專門店展售。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo棉質上衣，27,800元。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo洋裝，89,800元。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列單品印有其藍染產物的根源標識。圖／喜事集團提供 日本頂級工藝品牌45R「藍職人Iroiro 45」系列。圖／喜事集團提供 日本頂級工藝品牌45R「藍職人 Iroiro 45」系列抵台於45R台北敦南專門店展售。圖／喜事集團提供 日本頂級工藝品牌45R「藍職人 Iroiro 45」系列抵台於45R台北敦南專門店展售。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo圍巾，17,500元。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo棉質洋裝，36,800元。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo棉質外衣，17萬8,000元。圖／喜事集團提供 藍職人Iroiro 45系列Ai Indigo棉質外衣，17萬8,000元。圖／喜事集團提供

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