隨著日月起落而綻放的璀璨小花！梵克雅寶呈現詩意時光

時間的流逝，可以是精準清楚的刻度，也可以是日升日落、花開蝶舞的風景。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上一只擁有詩意複雜功能（Poetic Complications）的Lady Jour Nuit des Fleurs腕表，無需制式如尺規的刻度，以詩意的詮釋，透過日月星辰的起落、花開花謝的變化，訴說一日時光的流逝。

Lady Jour Nuit des Fleurs腕表，結合了梵克雅寶兩個標誌性的靈感來源：迷人的大自然和詩意的天文學。層次分明的表盤，較低的白色珍珠母貝表盤上，太陽和月亮的運行軌跡隨著24小時旋轉，太陽鑲嵌著黃色剛玉，隨著早晨的到來升上天空，三隻微型彩繪蝴蝶跟著翩然飛起；夜晚到來，一輪鑲鑽銀色明月伴隨著星光升起。下方百花搖曳生姿的立體花壇，讓人想起優精巧雅緻的Frivole系列珠寶，白K金或白色珍珠母貝花卉，搭配背景塗上不同深淺綠色的心形花瓣：這些雕刻白色珍珠母貝和噴灑鑲有鑽石的花朵，分別在早上六點和晚上六點綻放及關閉，花開有時、收合有序，動畫每次持續大約90分鐘才會完全綻放或收合。

2003年誕生的Frivole系列及其璀璨花冠，為梵克雅寶花卉珠寶傳統賦予全新的風貌；精巧心形花瓣的花瓣搭配象徵纖麗花蕊的單鑲鑽石，也成了全新Lady Jour Nuit des Fleurs腕表的靈感來源。這款手動上鍊腕表共耗時三年開發，完善確保花朵的輪轉。表殼內側邊緣點綴著星形切割鑽石和密鑲鑽石，表殼背面的Frivole花卉金雕與表盤上的場景相互呼應，是創作的詩意風景，更是梵克雅寶對大自然的禮讚。 為太陽鑲嵌黃色剛玉。圖／梵克雅寶提供 Lady Jour Nuit des Fleurs腕表背面的Frivole花卉金雕與表盤上的場景相互呼應。圖／梵克雅寶提供 Lady Jour Nuit des Fleurs腕表日間畫面，33毫米玫瑰金錶殼，搭配白K金錶盤、錶盤鑲嵌黃色剛玉、星型鑲嵌圓鑽、鑽石、白色珍珠母貝、微型彩繪，手動上鍊機械機芯（Valfleurier）配備Frivole 24小時旋轉組件。配可拆換鱷魚皮表帶，約284萬元。圖／梵克雅寶提供 Frivole鑽石耳環迷你款，白K金鑲嵌2顆鑽石，94,500元。圖／梵克雅寶提供 鑲嵌鑽石於全新Lady Jour Nuit des Fleurs腕表表盤上。圖／梵克雅寶提供 Frivole鑽石戒指，白K金鑲嵌圓形切割鑽石，31萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 Frivole紅寶石吊墜，玫瑰金鑲嵌1顆紅寶石重約0.07克拉，65,500元。圖／梵克雅寶提供 Lady Jour Nuit des Fleurs腕表，33毫米玫瑰金錶殼，搭配白K金錶盤、錶盤鑲嵌黃色剛玉、星型鑲嵌圓鑽、鑽石、白色珍珠母貝、微型彩繪，手動上鍊機械機芯（Valfleurier）配備Frivole 24小時旋轉組件。配可拆換鱷魚皮表帶，約284萬元。圖／梵克雅寶提供 Frivole祖母綠黃K金耳環，鑲嵌2顆祖母綠重約0.14克拉，約11萬3,000元。圖／梵克雅寶提供

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