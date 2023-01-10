陸輸台食品4品項違規 智利櫻桃再攔4批8.4噸退運銷毀

食藥署今公布最新一周邊境食品違規名單，智利出口的櫻桃再攔截4批，檢出殘留農藥不符規定，總重達8400公斤；同時日本的草莓也再驗出一批違規，半年內來到第7批。中國大陸出口的食品違規也在本次違規11品項中占了4項，成為本周最多食品、食器不合格國家。

食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，智利櫻桃產季在每年11月到隔年2月，去年累計有10批，因此今年產季便針對智利櫻桃採取加強抽驗，從12月發現第一批不合格至今，已累計9批不合格，不排除下一步將採取百分百查驗措施。

本周4批不合格的櫻桃分別為，「台灣新果國際有限公司」、「勝裕實業有限公司」、「信成行國際股份有限公司」、「匯威有限公司」進口，重量分別為1,680公斤、1,120公斤、2,400公斤、3,200公斤，皆為農藥賽安勃殘留違規，賽安勃雖為國內准用的殺蟲劑之一，但櫻桃品項並未容許殘留。

由「川咏水果有限公司」進口的日本「鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」1.5公斤，檢出殘留農藥氟尼胺0.65 ppm，超出定量極限的0.01 ppm，因此全數退運銷毀。陳慶裕說明，日本草莓半年內已累計有7批不合格，也都是同樣的業者進口，業者提交的報告敘明，應是日本規範標準與台灣不同，導致屢次違規，但要進口台灣就應該符合台灣的食品安全規範，後續則待日本官方的產地調查報告。

食藥署本次公布邊境不合格食品共有11項，中國大陸出口品項佔了4巷，其中「脫水小米蔥(AD CHIVES)」，檢出殘留農藥克美素0.22 ppm，總重3,948；「百合(百合)」檢出重金屬鎘0.64 mg/kg，乾品製成率10%回推值為0.06 mg/kg，總重396公斤；「米奇紙吸管(紙吸管)」10.95 公斤，溶出試驗結果最高超標13倍；「幸運草糖果盒-白+杏(幸運草糖果盒-白+杏)」17.45公斤，溶出試驗同樣違規，因此全數依規定全面退運或銷毀。 中國大陸出口「米奇紙吸管(紙吸管)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供 日本出口「鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供 中國大陸出口「幸運草糖果盒-白+杏(幸運草糖果盒-白+杏)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供 中國大陸出口「百合(百合)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供 中國大陸出口「脫水小米蔥(AD CHIVES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

商品推薦