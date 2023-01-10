超商鮮食新體驗！7-ELEVEN、台南晶英酒店推「烤鴨、叉燒、蹄膀」6款美味

迎接農曆佳節，7-ELEVEN帶來年味十足全新菜單，全新開發多款新春限定商品和甜點，「星級饗宴」品牌自1月11日起首度攜手台南晶英酒店，以烤鴨、叉燒、蹄膀等3大食材帶來6道小奢華料理。而7-ELEVEN與知名節目《嗨！營業中》合作象徵吉祥寓意的冷凍商品，一系列鮮食商品更換上新春節令包裝，用滿滿的儀式感讓新的一年吃出好運勢。

7-ELEVEN觀察到過往春節期間許多餐廳休業，吃膩年菜大魚大肉的消費者轉而前往鄰近超商採買，帶動微波鮮食、飯糰等商品業績較平時成長1成以上，特別是大年初三至初四，民眾出遊走春期間銷售表現最佳，而應景的開運包裝及新品更吸引消費者嚐鮮及回購。7-ELEVEN今年特別企劃與台南晶英酒店攜手開發創新料理，由無隅餐廳新銳主廚賴奕丞監製，將館內熱銷烤鴨、叉燒等廣式手路菜，延伸創意推出6款結合府城文化的超商美味料理。

本次新品皆以台南晶英酒店招牌菜色為靈感發想，主打「一鴨三吃」中西創意料理，台式代表「府城鴨肉燴麵」以大火快炒鴨腿肉與洋蔥絲、濃稠羹湯加入古法釀製烏醋提味，經典口味酸甜適中，售價89元；另一款西式餐點「香蒜奶油鴨胸義大利麵」選用媲美鴨肉菲力部位的煙燻熟成鴨胸，拌炒Q彈義大利麵和以大蒜與濃郁醬汁，售價109元。此外，俗話說「吃腿庫補財庫」，7-ELEVEN更將南部逢年過節必備的佳餚名菜「封肉」便當化，精選腿庫肥瘦完美比例打造「古早味蹄膀飯」，售價159元。

為便利民眾在走春旅途間享用餐點，7-ELEVEN現點現壓人氣商品熱壓土司也推出全新口味「醬爆鴨絲」，由主廚特調醬料炒彈嫩緊實的鴨腿肉，售價70元（限熱壓土司販售門市1,000店）。雙方也首度將中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑金叉燒」做為發想，由星級主廚指導監製，推出「晶英新極上－黑晶叉燒飯糰」，以7種漢方食材熬製黑金叉燒醬，選用上等叉燒肉塊搭配越光米製作，售價59元；「黑晶叉燒刈包」則以醬烤軟嫩豬五花製成，售價65元。

掌握年節期間祭祀需求，7-ELEVEN於「i預購」平台推出真空包裝、加熱即食的「福兔迎祥三牲箱」、「龍虎斑冷凍即食料理包」，實體門市將地基主最愛的雞腿便當「豪華秘製雙拼」換上紅色喜氣包裝，讓主婦拜拜免張羅、簡單覆熱輕鬆上桌，並與知名節目《嗨！營業中》合作推出「純手工春捲」、「麻油雞腿米糕」、「頂級黑松露鮮肉手工水餃」等應景冷凍商品。

此外更祭出多款日式開運甜點和冰品，7-ELEVEN複合店COLD STONE專區與LINE FRIENDS人氣明星CONY合作新冰「兔兔報喜」，焦糖海鹽冰淇淋搭配日本BOURBON白巧克力風味迷你千層蛋糕，帶來甜鹹交織的絕妙搭配。還有OPEN紅豆奶霜厚餡銅鑼燒、日式白玉糰子、馥桂烏龍茶蛋糕捲、吳寶春雞蛋布丁等，讓飯後甜點更添年味。 7-ELEVEN複合店COLD STONE專區與LINE FRIENDS人氣明星CONY合作推出新冰「兔兔報喜」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN與知名節目《嗨！營業中》合作象徵吉祥寓意的冷凍商品，一系列鮮食商品更換上新春節令包裝，用滿滿的儀式感讓新的一年吃出好運勢。圖／7-ELEVEN提供 掌握年節期間祭祀需求，7-ELEVEN於「i預購」平台推出真空包裝，加熱即食的「福兔迎祥三牲箱」、「龍虎斑冷凍即食料理包」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「星級饗宴」、台南晶英酒店首度攜手合作，以晶英酒店招牌菜色作為靈感發想，主打「一鴨三吃」中西創意料理。圖／7-ELEVEN提供 吳寶春師傅研發與7-ELEVEN同步獨家販售「吳寶春雞蛋布丁」，香甜微苦的焦糖搭配濃郁蛋奶香的布丁，加入在地天然香草籽口感滑順Q彈，售價55元，1月16日起限定中部（竹北以南）、嘉南與高屏區（不含台東）門市販售。圖／7-ELEVEN提供 迎接農曆佳節，7-ELEVEN帶來年味十足全新菜單，「星級饗宴」品牌自1月11日起首度攜手台南晶英酒店以烤鴨、叉燒、蹄膀等3大食材帶來6道小奢華料理。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「星級饗宴」、台南晶英酒店首度攜手合作，現點現壓人氣商品熱壓土司推出全新口味「醬爆鴨絲」；並首度將中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑金叉燒」做為發想，推出「晶英新極上－黑晶叉燒飯糰」、「黑晶叉燒刈包」，均由星級主廚指導監製，帶來超商鮮食精品體驗。圖／7-ELEVEN提供 迎接農曆春節，7-ELEVEN一系列鮮食商品換上新春節令包裝，用滿滿的儀式感讓新的一年吃出好運勢。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出OPEN紅豆奶霜厚餡銅鑼燒、日式白玉糰子、馥桂烏龍茶蛋糕捲，讓飯後甜點更添年味。圖／7-ELEVEN提供

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