搶過年商機！雅詩蘭黛小棕瓶換新裝、嬌蘭免費送禮物

搶攻年終獎金與過年商機，保養品牌紛紛推出活動與新包裝，雅詩蘭黛讓經典小棕瓶特潤超導全方位修護露，換上全新包裝，還有推出紅包免費送活動；嬌蘭同樣有紅包免費送，還推出指定時間靠櫃體驗，就送開運黃金禮。

雅詩蘭黛最熱賣的商品，當然首推小棕瓶，曾創下平均每分鐘賣出22瓶以上驚人紀錄，擁有強大的修護能力，新年包裝以「燦爛繁花」為設計靈感，紅色瓶身上多了粉嫩花瓣，還有代表祝福的結繩圖樣，讓新年時肌膚持續發光。另款特潤全能修護亮眼霜，同樣也換上紅色限定包裝。

即日起至全台雅詩蘭黛專櫃走春，就送繁花紅包袋，也可加入雅詩蘭黛官方LINE帳號並綁定會員，免費參加刮刮樂一次，可抽中原生露50ml、小棕瓶15ml、無敵霜5ml等，而即日起至1月29日，雅詩蘭黛黑卡、鑽卡及金卡會員，可到專櫃免費享受「兔年開運！2023年度香氛客製推薦&開運修眉服務」，黑卡與鑽卡會員還另有好禮贈送。

嬌蘭也推出，在線上線下消費不限金額，就送胭脂紅蘭新年紅包袋組，另外在指定日期，或1月22、23日在全台嬌蘭專櫃、線上旗艦店消費不限金額，免費送金色鏤雕「金蜜蜂開運書籤」。

而即日起至指定百貨專櫃體驗開運加油步驟，包括皇家蜂王乳平衡油3G小金瓶「添金油」、24K粉底「補底氣」、紅寶之吻高訂唇膏「補紅運」，最後再輕噴花草水語系列「招人緣」，完成以上開運加油體驗即可獲得「開運黃金禮」。 雅詩蘭黛為小棕瓶特潤超導全方位修護露、特潤全能修護亮眼霜換上新年限定包裝。圖／雅詩蘭黛提供 雅詩蘭黛靠櫃免費送紅包。圖／雅詩蘭黛提供 於嬌蘭靠櫃，消費不限金額送紅包袋。圖／嬌蘭提供

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