搶過年商機！雅詩蘭黛小棕瓶換新裝、嬌蘭免費送禮物
搶攻年終獎金與過年商機，保養品牌紛紛推出活動與新包裝，雅詩蘭黛讓經典小棕瓶特潤超導全方位修護露，換上全新包裝，還有推出紅包免費送活動；嬌蘭同樣有紅包免費送，還推出指定時間靠櫃體驗，就送開運黃金禮。
雅詩蘭黛最熱賣的商品，當然首推小棕瓶，曾創下平均每分鐘賣出22瓶以上驚人紀錄，擁有強大的修護能力，新年包裝以「燦爛繁花」為設計靈感，紅色瓶身上多了粉嫩花瓣，還有代表祝福的結繩圖樣，讓新年時肌膚持續發光。另款特潤全能修護亮眼霜，同樣也換上紅色限定包裝。
即日起至全台雅詩蘭黛專櫃走春，就送繁花紅包袋，也可加入雅詩蘭黛官方LINE帳號並綁定會員，免費參加刮刮樂一次，可抽中原生露50ml、小棕瓶15ml、無敵霜5ml等，而即日起至1月29日，雅詩蘭黛黑卡、鑽卡及金卡會員，可到專櫃免費享受「兔年開運！2023年度香氛客製推薦&開運修眉服務」，黑卡與鑽卡會員還另有好禮贈送。
嬌蘭也推出，在線上線下消費不限金額，就送胭脂紅蘭新年紅包袋組，另外在指定日期，或1月22、23日在全台嬌蘭專櫃、線上旗艦店消費不限金額，免費送金色鏤雕「金蜜蜂開運書籤」。
而即日起至指定百貨專櫃體驗開運加油步驟，包括皇家蜂王乳平衡油3G小金瓶「添金油」、24K粉底「補底氣」、紅寶之吻高訂唇膏「補紅運」，最後再輕噴花草水語系列「招人緣」，完成以上開運加油體驗即可獲得「開運黃金禮」。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言