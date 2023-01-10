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可愛爆擊！全家便利商店推「小小兵、三麗鷗」集點加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動。圖／全家便利商店提供

新年開春就是要可愛過生活！全家便利商店於1月11日起推出兩檔新春最療癒集點加價購活動，攜手可愛呆萌的小小兵，推出伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤、收納桶等共6種居家、外出實用物品，最低只需400點＋299元即可擁有；另外還有三麗鷗家族成員美樂蒂、布丁狗與酷洛米也推出多款質感居家用品，包含雙層玻璃杯、絨毛玩偶與被套床包組。

圓滾滾又無厘頭的的小小兵們，可愛逗趣模樣總能吸引粉絲目光，為生活帶來許多樂趣。全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，帶給消費者有趣的新年。外出首推蘿蔔與提姆最佳好友組合，包含香蕉款、提姆熊款伸縮鑰匙包，使用時拉開超可愛，每款400點＋299元或2,000點＋249元；蘿蔔款、提姆熊款垂腳提袋不論裝雨傘、便當都適合，讓療癒小腳腳一起上班、出遊，提姆熊款400點＋299元或2,000點＋249元，蘿蔔款400點＋349元或2,000點＋299元。

新年居家耍廢首選小小兵零食袋靠枕，靠枕內還有戴夫、史都華、蘿蔔3個最受歡迎角色絨毛球，可拿出把玩增添樂趣，400點＋699元或2,000點＋599元；冷冷天氣適合蓋上小小兵造型毯，大尺寸可愛造型，放假舒服窩沙發看電視超搭，400點＋799元或2,000點＋699元；陶瓷材質的史都華、卡爾造型分隔盤適合在午餐、下午茶使用，每款400點＋299元或2,000點＋249元；小小兵造型收納桶採用經典配色搭配可愛造型，適合收納玩具、居家物品，更附贈造型貼紙可自由發揮創意，400點＋599元或2,000點＋499元。

同時全家便利商店另攜手日本三麗鷗受歡迎的角色們推出集點加價購活動，除了最符合兔年意象的頭號明星美樂蒂，更有美樂蒂最強勁對手酷洛米，以及經典不敗軟綿綿可愛布丁狗，以鮮豔的花花元素，帶出新年新氣象，陪消費者迎接即將到來的春天。

集點加價購推出美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯，耐熱不燙手，兼具質感外觀與實用性，在家喝水也能有儀式感，每款400點＋499元或2,000點＋399元；軟綿綿又可愛的布丁狗、酷洛米絨毛玩偶每款400點＋399元或2,000點＋349元；布丁狗被套床包四件組可以享受每天都被可愛布丁狗包圍，400點＋1,299元或2,000點＋1,199元。

此外，全家便利商店於元旦推出兔年福袋，甫開賣即吸引消費者熱烈搶購開箱，銷量較去年翻倍成長，而全家便利商店卡通福袋也將於1月11日正式開賣，共有美樂蒂、布丁狗及馬來貘摺疊收納箱，兔巴哥、崔弟伸縮野餐籃以及馬來貘摺疊推車等6款攜手美樂蒂、外觀可愛兼具實用性，內含超值零食組合、專屬周邊商品，隨袋附贈的抽獎券再加碼抽現金100萬，售價399元至999元不等。

全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型收納桶400點＋599元或2,000點＋499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型收納桶400點＋599元或2,000點＋499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，提姆熊款伸縮鑰匙包400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，提姆熊款伸縮鑰匙包400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，蘿蔔款、提姆熊款垂腳提袋不論裝雨傘、便當都適合。記者陳立儀／攝影
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，蘿蔔款、提姆熊款垂腳提袋不論裝雨傘、便當都適合。記者陳立儀／攝影
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型分隔盤（史都華款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型分隔盤（史都華款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯每款400點＋499元或2,000點＋399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯每款400點＋499元或2,000點＋399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，布丁狗被套床包四件組400點＋1,299元或2,000點＋1,199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，布丁狗被套床包四件組400點＋1,299元或2,000點＋1,199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，布丁狗、酷洛米絨毛玩偶每款400點＋399元或2,000點＋349元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店1月11日至2月7日推出三麗鷗集點加價購活動，布丁狗、酷洛米絨毛玩偶每款400點＋399元或2,000點＋349元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，香蕉款伸縮鑰匙包400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，香蕉款伸縮鑰匙包400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，居家耍廢首選小小兵造型毯、零食袋靠枕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，居家耍廢首選小小兵造型毯、零食袋靠枕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵垂腳提袋（提姆熊款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵垂腳提袋（提姆熊款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型毯400點＋799元或2,000點＋699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型毯400點＋799元或2,000點＋699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，共有伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤、收納桶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，共有伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤、收納桶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵垂腳提袋（蘿蔔款）400點＋349元或2,000點＋299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵垂腳提袋（蘿蔔款）400點＋349元或2,000點＋299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型分隔盤（卡爾款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵造型分隔盤（卡爾款）400點＋299元或2,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出三麗鷗集點加價購活動，美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯兼具質感外觀與實用性，另有布丁狗、酷洛米絨毛玩偶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出三麗鷗集點加價購活動，美樂蒂、酷洛米雙層玻璃杯兼具質感外觀與實用性，另有布丁狗、酷洛米絨毛玩偶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵零食袋靠枕400點＋699元或2,000點＋599元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，小小兵零食袋靠枕400點＋699元或2,000點＋599元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，共有伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤、收納桶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店1月11日至2月7日推出小小兵集點加價購活動，共有伸縮鑰匙包、垂腳提袋、造型毯、零食袋靠枕、分隔盤、收納桶。圖／全家便利商店提供

布丁狗 便利商店

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