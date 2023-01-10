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華航攜東京名店「燈燈庵」 1/15起將會席料理搬上高空

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空攜手東京名店「燈燈庵」餐廳，將日本宴請貴客具代表性的會席料理搬上高空。記者邱瓊玉/攝影
中華航空攜手東京名店「燈燈庵」餐廳，將日本宴請貴客具代表性的會席料理搬上高空。記者邱瓊玉/攝影

華航空攜手東京名店「燈燈庵」餐廳， 1月15日起在日本航線推出豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點，並搭配日式餐具，將日本宴請貴客最具代表性的會席料理搬上高空。首季推出「初春御膳 翔」，主菜黑毛和牛照燒嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，另有東京本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。

華航表示，三代傳承的「燈燈庵」來自東京，是超過半世紀的高級會席料理餐廳，1月15日起凡搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙、商務艙的旅客，包括台北(桃園)至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山-東京羽田、高雄-東京成田及大阪航線，可享用「燈燈庵」唯一海外授權店、東京本店派駐的日籍料理長廣中新輝及台北主廚陳威廷設計的機上餐點。

華航指出，首季推出「初春御膳 翔」多以台灣在地食材為基礎，主菜則為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配北海道夢美人米，未來也將隨季節更迭提供當令主菜選項。前菜融合懷石料理的「八寸」元素，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等食材，採日式手法製成八道小點。

華航表示，此次餐點最特別是東京本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過5道手續、耗費近40分鐘製作而成；黑糖饅頭則包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，口感層次豐富。

華航也說，此次將春賞櫻、夏花火、秋戀楓、冬玩雪的四季意象表現在器皿，新式餐碗以「領略四季之美，賞盡櫻火楓雪」的概念，將日本四季特色轉化為符號帶入器型當中，旅客用餐結束後能看見餐盤底部的驚喜，在航程創造第六感的感知與回憶。

中華航空攜手東京名店「燈燈庵」餐廳， 1月15日起在日本航線推出豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點記者邱瓊玉/攝影
中華航空攜手東京名店「燈燈庵」餐廳， 1月15日起在日本航線推出豪華商務艙、商務艙專屬日式餐點記者邱瓊玉/攝影

日本和牛 東京 華航

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