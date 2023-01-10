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潮男首選Henson Shaving航空鋁刮鬍刀！募資早鳥享優惠

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
潮男界首選Henson Shaving航空鋁刮鬍刀。圖/有你共創提供
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想擁有一副有個性的鬍型？Henson Shaving航空鋁刮鬍刀提供剃鬍舒適且貼合肌膚的舒爽感，輕鬆刮出屬於自己性感男人味！

有鑑於一般使用刮鬍刀除毛時隙縫會卡鬍渣、皮屑用水沖洗還清洗不掉， Henson Shaving航空鋁刮鬍刀特別打造凹槽設計，能把卡在隙縫中的毛髮和泡沫從背面的凹槽中全部排出一沖搞定，解決了大多人在使用上卡毛屑的困擾，而且刮鬍刀採無塑料設計耐腐蝕性高可以阻擋細菌滋生，讓你享受乾淨舒適的刮鬍新體驗。

Henson Shaving航空鋁刮鬍刀是由有.設計團隊引進，於即日起在嘖嘖平台進行募資，並提供超早鳥52折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/hensonshaving.tw)

及嘖嘖平台(https://bit.ly/3jSES1o)查詢。

潮男界首選Henson Shaving航空鋁刮鬍刀。圖/有你共創提供
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