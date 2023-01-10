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席捲全球新經典！Tiffany Lock快閃店強勢登陸信義A9

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供

為歡慶Tiffany & Co.全新當代經典珠寶Lock系列強勢登場，品牌於台北信義新天地A9館盛大開設期間限定快閃店，自即日起至2023年2月28日限定期間展出，以閃爍星光點綴深色的午夜藍展區、互相對視的側臉輪廓向義大利藝術家Francesco Ideale Vullo致敬，整個展區呼應品牌融會藝術、工藝與創新的精神。

Tiffany Lock系列，顧名思義，以品牌的經典主題「鎖」為靈感，以創新旋轉機制，打造容易配戴、可以輕鬆混搭的年度全新力作，象徵著新支柱加入Tiffany豐富的珠寶系列。

此次台北快閃店的設計融合義大利當代藝術家Francesco Ideale Vullo的藝術創作特色。他擅長以雕塑創作來喚起人類深沉的情感，進而收集、傳遞、並留下永恆的記憶；藝術家所打造的互鎖雕塑，更深刻傳達「人與人之間永恆的連結與承諾」理念，與Tiffany Lock系列的創作精神不謀而合：以獨特鎖型設計，重新定義人與人間的豐沛情感與緊密關係。

展場設計以無垠浩瀚的星空和代表代表夢想的藍色，突顯情感永恆之美，珠寶作品在午夜藍背景中散發迷人光澤。現場迷幻的燈管、大型側臉輪廓與Lock手鐲裝置，都是必訪打卡景點；獨特的互動拍攝機器，更可於展場內留下個人剪影，並獲得專屬於自己的永恆照片。

Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.為Lock全系列上市打造期間限定快閃店。圖／Tiffany提供

義大利 Tiffany 藝術家

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