席捲全球新經典！Tiffany Lock快閃店強勢登陸信義A9
為歡慶Tiffany & Co.全新當代經典珠寶Lock系列強勢登場，品牌於台北信義新天地A9館盛大開設期間限定快閃店，自即日起至2023年2月28日限定期間展出，以閃爍星光點綴深色的午夜藍展區、互相對視的側臉輪廓向義大利藝術家Francesco Ideale Vullo致敬，整個展區呼應品牌融會藝術、工藝與創新的精神。
Tiffany Lock系列，顧名思義，以品牌的經典主題「鎖」為靈感，以創新旋轉機制，打造容易配戴、可以輕鬆混搭的年度全新力作，象徵著新支柱加入Tiffany豐富的珠寶系列。
此次台北快閃店的設計融合義大利當代藝術家Francesco Ideale Vullo的藝術創作特色。他擅長以雕塑創作來喚起人類深沉的情感，進而收集、傳遞、並留下永恆的記憶；藝術家所打造的互鎖雕塑，更深刻傳達「人與人之間永恆的連結與承諾」理念，與Tiffany Lock系列的創作精神不謀而合：以獨特鎖型設計，重新定義人與人間的豐沛情感與緊密關係。
展場設計以無垠浩瀚的星空和代表代表夢想的藍色，突顯情感永恆之美，珠寶作品在午夜藍背景中散發迷人光澤。現場迷幻的燈管、大型側臉輪廓與Lock手鐲裝置，都是必訪打卡景點；獨特的互動拍攝機器，更可於展場內留下個人剪影，並獲得專屬於自己的永恆照片。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言