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解密！周杰倫也上手 帝舵「雪花針」原來是這樣煉成的

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雪花式指針廣泛運用於帝舵的多個表款系列中，例如他日前在品牌IG上秀出的Black Bay S&G系列表款。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）
雪花式指針廣泛運用於帝舵的多個表款系列中，例如他日前在品牌IG上秀出的Black Bay S&G系列表款。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）

設計的魅力，就在於透過形體、輪廓或材質的組合，誕生出醒目辨識。瑞士製表品牌帝舵（TUDOR）最膾炙人口的設計，莫過於經典的「雪花式」指針，以一個翻轉45度的正方形成為裝飾於指針上的幾何元素，更在收藏家與愛好者口中另有「斧頭針」的趣稱。

然而這只「雪花針」是如何煉成的？帝舵（TUDOR）日前便在IG與Youtube中同步釋出一只37秒短影片、大方解密。只見技師先將一捆彎曲成圈的貴金屬圈取下，並將其置放於自動化的機械工具台上，經過最少三道的鏤空工序後、讓具明顯形狀的「雪花」式指針成形。結束自動化的壓模工序後，這些指針先被以人手「鑲」入附凹槽的紙張中以固定，接下來再以人手以棉花棒為這些貴金屬雪花針細心修邊以致光潔狀態，而無論是分針或指針，一只雪花針的鍛造、至此大功告成，然後才進入下一階段的組裝階段。

事實上，品牌代言人周杰倫日前便在TUDOR官方IG中秀出一款具「雪花針」的Black Bay S&G系列表款，並搭配丹寧外套。這只表款目測應為Black Bay S&G 41，使用品牌自製MT5601自動上鍊機芯、並具備瑞士天文台認證（COSC）。41毫米的精鋼表殼在表圈、表冠、鏈帶等不同細節再使用了黃金，訂價約17萬5,500元。同時「雪花針」的設計也被廣泛運用在如Pelagos 39、Pelagos、Black Bay Pro、Black Bay GMT、Black Bay Chrono、Black Bay Fifty-Eight、Black Bay等多個系列與表款中，雖然台灣降雪機率極低，但想感受配載在手上的冷冽俐落，不如戴上一只帝舵的雪花針腕表吧？

Black Bay S&G 41表款，MT5601自動上鍊機芯、瑞士天文台認證（COSC）、41毫米，訂價約17萬5,500元。圖／翻攝自TUDOR官方網站
Black Bay S&G 41表款，MT5601自動上鍊機芯、瑞士天文台認證（COSC）、41毫米，訂價約17萬5,500元。圖／翻攝自TUDOR官方網站
「雪花針」是如何煉成的？帝舵（TUDOR）日前在IG與Youtube中釋出一只37秒的動感短影片、大方解密。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch
「雪花針」是如何煉成的？帝舵（TUDOR）日前在IG與Youtube中釋出一只37秒的動感短影片、大方解密。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch
帝舵的「雪花式」指針，以一個翻轉45度的正方形，成為裝飾於秒針與小時時針上的幾何元素。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch
帝舵的「雪花式」指針，以一個翻轉45度的正方形，成為裝飾於秒針與小時時針上的幾何元素。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch

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