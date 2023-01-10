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Kids寒假何處去？沉浸式體驗正夯

聯合新聞網／ 聯合數位文創
本次展覽特別和「WINWIN打包勝利教育機構合作」，邀請50位小朋友造訪「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展。圖／聯合數位文創提供
本次展覽特別和「WINWIN打包勝利教育機構合作」，邀請50位小朋友造訪「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展。圖／聯合數位文創提供

寒假將至，大小朋友開心迎接史上最長春假，北部的家長不用擔心這麼長的假期沒有地方帶小孩放電溜孩！今年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地將全新的「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」特展 搬來台灣，海外第一站就選擇台北華山展出。展覽內容除了高度還原日本百妖出沒場景，更利用許多燈光、音效及互動裝置，營造妖氣滿滿的沉浸式展區，讓小朋友能透過這樣的體驗更了解日本妖怪文化，而不是僅僅透過文字和圖案去想像，幫助小朋友更快認識日本妖怪。

本次展覽特別和「WINWIN打包勝利教育機構合作」，邀請50位小朋友造訪「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，希望透過不同於以往的看展方式，讓小朋友以沉浸式體驗來認識更多日本妖怪文化。WINWIN打包勝利教育機構為一專業生醫媒體團隊打造的教學機構，也善長使用情境佈置、劇情編排讓小朋友更融入在教學內容中，今年更推出CSI偵探少年隊、木匠體驗營等超特別營隊，若有興趣的小朋友千萬不要錯過。WINWIN打包勝利資訊請上活動網站查詢。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

WINWIN打包勝利教育機構，CSI偵探少年隊全新關卡，等你來挑戰。圖／聯合數位文創提供
WINWIN打包勝利教育機構，CSI偵探少年隊全新關卡，等你來挑戰。圖／聯合數位文創提供

WINWIN打包勝利教育機構

八大主題營隊 專家領域授課

【建議小學1～4年級】

1.CSI偵探少年隊：全新關卡，等你來挑戰。

2.RunningKids：五大主題共20項運動團康。

3.醫師科學營：西醫師、中醫師、物理治療師授課。

4.生物科學營：蜜袋鼯, 寄居蟹, 鳥, 守宮, 青蛙陪伴上課。

5.小小獸醫營：專業獸醫師及狗貓鼠兔陪伴上課。

【建議小學3～6年級】

6.愛因斯坦實驗室：五大主題共20項科學實驗。

7.木匠體驗營：學習木匠自造精神，打造五件作品。

獸醫師 日本 團隊 寒假 小學

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