4公尺高超巨大浮世繪超好拍！「福隆溫泉祭」新年開跑

福隆也有溫泉！位於東北角的福容大飯店福隆即日起到4/23推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區，以及高4米的網美燈籠牆，還有浴衣試穿體驗區、暖冬鍋物美食，讓遊客新春出遊有最新打卡點、兼可泡好湯暖暖胃。

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內打造4大特色打卡點，其中，兩座高達4米的大型浮世繪，男形象作品「泉舞風芒」，芒花隨風勁舞，動感搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣，也開拓新年新氣象；女形象作品「見晴草嶺」則以「福隆登草嶺古道」為題，艷陽映照出雪白夢幻芒花，與女主角「湯子」一起見晴草嶺看見東北角的山之美。

另一處讓人驚艷4米高的燈籠牆「暖光戀福隆」，紅白相間的燈籠下，和煦暖光映照，讓人有如穿越時空走入日式老街。「祭典煙火區」則將海上煙花美景都搬進飯店，還有各種祭典小遊戲如釣水球、敲達摩挑戰。此外，最重要的體驗也登場，飯店準備了浴衣體驗區，遊客可穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐及紙傘道具，在展場內拍好拍滿。

除了展覽與活動，飯店同步祭出多項優惠及好禮，活動期間於福隆溫泉祭展覽內與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，就有機會抽到萬元住宿券等好禮；搭配新北市政府推出的「暖冬感溫祭」活動，即日起到2/15，在飯店消費滿200元憑發票至活動官網登錄，也可參加摸彩活動，好禮總值超過40萬元。

福隆福容擁有全台唯一溫泉沙灘VILLA度假別墅，即日起至2023年3月31日也推出VILLA「風呂湯屋小旅行」雙人泡湯方案、1,999元起，周一至四雙人湯屋1.5小時再加雙人份鍋物；另有「春遊福隆一泊二食」住房方案，雙人成行7,999元起，包括早餐、主廚精選晚餐，以及福隆海洋溫泉大眾湯體驗。

相關資訊請可至福容大飯店福隆官網查詢。

福隆湯屋一日遊鍋物料理「芋頭小卷米粉鍋」。圖／福容大飯店提供 活動包括浴衣試穿體驗。圖／福容大飯店提供 福容福隆VILLA湯屋。圖／林涵青提供

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