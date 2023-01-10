首支「即溶式雲朵咖啡」夢幻登台 超厚奶泡輕鬆Get
近來在社群瘋傳的「雲朵咖啡」，彷彿雲朵般的厚實奶泡、療癒吸睛的畫面，現在，也可以自己輕鬆動手做。雀巢咖啡(Nescafe)即起推出零技巧、只要加入熱水攪拌，即可享有豐厚奶泡的「即溶式雲朵咖啡」，首發在台推出雲朵卡布奇諾、雲朵焦糖風味拿鐵兩款風味，雲朵卡布奇諾還附上可可粉，不僅能增添可可香氣、還可妝點圖案，在家喝咖啡更有儀式感。
雀巢咖啡雲朵系列提供雲朵般綿密厚奶泡之外，每盒「雀巢咖啡雲朵卡布奇諾」產品內還附有一罐可可粉，可以在家依心情變化添加及揮灑創意，客製調整可可濃度、調配專屬自己的口味，或是在雲朵般豐厚奶泡上撒出可愛圖案，為每天的咖啡時光增添更多樂趣。
雀巢咖啡雲朵系列採用負責任採購咖啡豆，以友善環境及生態多樣性的咖啡豆種植方式，確保生產的咖啡農民獲得經濟利益，透過持續推進「雀巢咖啡永續計畫」，竭力確保每一杯咖啡從產地到消費者手中皆能生生不息。
即日起雀巢咖啡雲朵卡布奇諾與雲朵焦糖風味拿鐵產品於全聯、momo購物網、蝦皮購物、PChome 24h購物等各大通路正式販售，指定通路限定期間享買一送一優惠；另於2月2日前，至全聯購買雀巢咖啡雲朵系列任兩盒並登錄發票，還有機會抽中iPhone 14 pro、雀巢咖啡雲朵分享組等多項好禮，活動詳情可查雀巢官網及雀巢咖啡粉絲團。
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