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大咖雲集 全明星脫口秀好評不斷！宣布加開高雄場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
全明星脫口秀「會演是英雄」宣布加開高雄場，於明中午正式開賣。圖／聯合數位文創提供
全明星脫口秀「會演是英雄」宣布加開高雄場，於明中午正式開賣。圖／聯合數位文創提供

去年最受歡迎的全明星脫口秀「會演是英雄」去年底才宣布台北、台中加碼演出，不料南部觀眾頻頻敲碗，主辦單位立馬在上周四緊急宣布加開高雄場演出，於今(1/10)中午啟售，歡迎南部觀眾踴躍購票。

喜劇鬼才唐從聖出道超過廿年，首度自編自導自演的全明星脫口秀「會演是英雄」在上半年首演好評不斷，票房即秒殺，是去年最療癒的舒壓秀。把綜藝的精隨發揮到極致，除了幽默、即興，還能展現核心主題，讓整套演出精彩絕倫，以「人生如戲、全憑演技」為主軸，邀請曾國城、林美秀及鄭茵聲首度同台演出，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，巧妙地與「人生」呼應，機智互動逗笑全場；下半場結合網路投票機制，提供多部知名戲劇，包含「羅密歐與茱麗葉」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「西遊記」等，邀請觀眾選出最想看的劇本及角色搭配，讓演員們現場即興改編，爆笑程度連演員自己都多次笑場！全明星脫口秀「會演是英雄」高雄場於今(1/10)中午開放購票，有興趣的觀眾把握機會入場觀賞。

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於二月至四月在國家戲劇院、台中屯區藝文中心、高雄衛武營戲劇院演出，最低優惠八六折，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。

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