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「國外觀光客促銷方案」Q1公布 自由行、團客都適用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光局編撰《觀光五十 胼手築夢・領航前行》專書，今邀請前行政院院長毛治國、交通部政務次長陳彥伯、觀光局長張錫聰等人啟動專書亮點儀式。記者周湘芸／攝影
觀光局編撰《觀光五十 胼手築夢・領航前行》專書，今邀請前行政院院長毛治國、交通部政務次長陳彥伯、觀光局長張錫聰等人啟動專書亮點儀式。記者周湘芸／攝影

疫後國境開放，我國去年來台國際觀光人次達88萬人次，交通部規畫今年第一季要達70萬人次，全年則達600萬。交通部政務次長陳彥伯今出席《觀光五十 胼手築夢・領航前行》新書發表會表示，最近有規畫加速國外觀光客來台方案，針對自由行跟團客分別給予不同促銷，預計今年第一季發布。

陳彥伯表示，推動國際觀光客來台方案目前由觀光局研擬，會盡速對外說明，將針對自由行跟團客分別給予不同方案跟促銷，希望各國在疫情解封後將台灣作為首選旅遊國家。

觀光局長張錫聰指出，國際觀光推廣隨時都在進行，但部分國家受限國際因素，如航線航班恢復、部份國家接待能量有影響、日幣貶值導致日本客出國較保守、考慮旅遊目的地安全性、旅遊經費等，會針對部分觀光區加碼促銷及獎勵。他更點出「日本市場很重要」，但因為航班沒完全恢復、日幣大幅貶值、日本出國旅遊受限、日本政府鼓勵國內旅遊等因素，吸引日本客較為困難。

張錫聰表示，疫後各國都在搶客，等加速國外觀光客來台方案規畫較成熟就會報行政院，核定後即可公布，並跟業者溝通、前往目標市場宣傳等。至於陸客是否包含在宣傳目標市場內？他指出，陸客市場現在還沒有開放，主要是線上宣傳、與陸客組團客保持聯繫，不會大量投入沒有開放市場。

另外，台灣燈會為今年第一季首場大型實體活動，他也說，會找旅行業者、觀光旅館使出全力邀請國際旅客、做促銷方案，是今年觀光重要起手式，也請駐外辦事處協助宣傳、請台北市卯足全力邀請姐妹市等，同時也要設計遊程引流到周邊景點，如東北角、九份、北海岸、觀音山，甚至台中、南投、彰化、高雄等多天行程，近期會召開協調會找相關單位來討論，至少要吸引10幾萬國際旅客來參觀。

觀光局編撰《觀光五十 胼手築夢・領航前行》專書，今邀請前行政院院長毛治國、陳彥伯、張錫聰等人啟動專書亮點儀式，宣告對外發行。專書專訪超過50位歷任局處首長與基層，帶領讀者看見台灣觀光發展的歷程及點滴、重大事件時代意義及趣味的觀光活動發軔典故，更引用博學鴻儒「觀光事業管理局」局長蔣廉儒名言「觀光是沒有煙囪的工業、是沒有教室的教育、是沒有文字的宣傳、是沒有會議的外交、是沒有口號的政治」。

日本 陸客 陳彥伯

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