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台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰10首全國大賽決賽指定曲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北愛樂少年樂團年度音樂會「決賽111」一次挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲。圖／台北愛樂提供
台北愛樂少年樂團年度音樂會「決賽111」一次挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲。圖／台北愛樂提供

台北愛樂少年樂團一開年便來勢洶洶，將於周四晚間七點半在台北中山堂舉行年度音樂會「決賽111」，一次挑戰全國學生音樂比賽各級決賽指定曲，展現少年樂手旺盛的企圖心。

每年備受各級學校矚目的最大型音樂賽事「全國學生音樂比賽」，目標培養學生的音樂興趣與素養，也期望加強各級學校音樂教育。台北愛樂少年樂團為激發團員們演奏技術提升，在指揮劉柏宏與游家輔的帶領下，本次音樂會挑戰演繹111學年度全國音樂比賽，包含國小、國中、高中各組別所有決賽指定曲共10首作品，不僅響應其比賽宗旨，更與各音樂學習者分享音樂的美好。

台北愛樂少年樂團近期也推出「藝術深耕計畫」，從多元面向切入，結合音樂演出、講座、大師課程、室內樂課程等系列活動。不久前邀請知名網紅音樂人「江老師」分享學音樂的辛酸血淚史，微光古樂集團長蔣皓任講解樂器發展的歷史文化，以及曾任NSO國家交響樂團駐團指揮張尹芳前來指導團員，為青年音樂學子注入滿滿能量！

●二月底台北愛樂少年樂團也將舉辦春季團員甄選，招考雙簧管、低音管、小號、長號和低音號，歡迎11至16歲有樂器演奏及樂團合奏經驗的青少年樂手參加，現已開放報名。

台北愛樂少年樂團定期音樂會《決賽111》，購票請上TixFun售票系統；團員甄選最新資訊請上台北愛樂少年樂團FB粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tpye.taiwan。

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