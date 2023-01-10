影／科博館暴龍換「財神裝」迎新春 限定裝扮一路穿到元宵節
迎新春，國立自然科學博物館攜手新銳藝術工作室V&J Studio，再度幫館內人氣明星暴龍親子打造新衣，這次以應景的「財神」扮相登場，暴龍戴上財神帽化身「財神龍」，帽扇的彈簧還會隨著抬頭吼叫動作微幅晃動，畫面「笑」果十足，也為科博館增添年節氣氛，即日起至2月5日都可一睹「Q版財神龍」應景限定裝扮。
國立自然科學博物館館長焦傳金表示，恐龍是老中青世代對科博館的深刻記憶點之一，日前機械暴龍穿上聖誕親子裝，收到不少觀眾的喜愛與回饋，「敲碗」期待看到不同裝扮。
這是科博館第三度為暴龍「變裝」，幕後推手是來自V&J Studio的雙胞胎姐妹設計師 Val 和 Joy。她們兩人分享，2021年底接到科博館要幫恐龍換上館員新制服的任務，兩人既興奮又苦惱，「恐龍身形特殊，即使多次仔細丈量牠的脖圍、胸圍、腰圍、手臂圍，攤開來看數據毫無頭緒，完全沒有任何『版型』可以參考。」
V&J Studio大量研究寵物服裝仍無法突破障礙，後來發現「暴龍和雞的身型真的很相似」，她們跳脫打版思維，想像恐龍是一個圓錐體，加上兩個小圓柱體，還先做了模型，並經過多次測試，才訂製出合身的服裝。
今年科博館暴龍這套「財神裝」是使用古老的工具手刷機編織而成，共用了7綑2.5公斤重的毛線，需要兩個成人才有辦法完整將衣服攤開。
第三次為暴龍訂製造型，V&J Studio分享，有了前兩次經驗，財神裝製作過程順利很多，這次不僅打版設計更加得心應手，找到有效減少布料與恐龍皮膚摩擦的方法，在晃動的恐龍頭上固定帽子也不成問題。
科博館2023年農曆春節除夕、初一休館，初二起正常開放，1月23日當天將在生命科學廳、人類文化廳入口處發送「科畫博物特展」限量紅包袋，數量有限送完為止。
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