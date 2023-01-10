快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超澎湃！雲林年菜農漁畜均有 「一指神功」訂好送到家

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今天整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優質又優惠的年菜禮盒與組合。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優質又優惠的年菜禮盒與組合。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今天整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優惠又優質的年菜，現場也展示零瘦肉精的金斧豬排、酒香筍干蹄膀、蒜味鹹豬肉、蜜汁叉燒等料理組合成桌菜，供民眾選購參考，縣長張麗善說，產品及推薦菜色今會上架農業處官網及雲林良品電商平台網站，方便消費者採買。

農業處今天上午在縣府親民大廳舉辦「澎湃一雙手兔全桌菜，讓你輕鬆優雅款好年菜」年節畜禽產品推廣活動，張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德等人力推雲林地產好菜，強調只要簡單覆熱擺盤，人人都能像總鋪師，快速辦一桌菜。

張麗善表示，雲林縣飼養156萬頭豬、1100萬隻雞、水禽約284萬隻，產量居全國大宗，產值高達382億元，尤其縣內業者多搭配屠宰加工廠「一條龍」製作多元化產品，農漁畜產品豐富，雞鴨鵝魚豬一應俱全，今天辦理行銷推廣，鼓勵消費者多利用網購，宅配到府品嚐產地新鮮直送的料理食材。

張麗善今天推薦祥圃實業「金斧豬排」，台全珍豬「酒香筍干蹄膀」，陞煇食品「涮肉三品組」，雲林縣肉品市場雲饗豬「蒜味鹹豬肉、古早味香腸、蜜汁叉燒」，晉田食品「暖冬鍋物麻辣+貢丸」，李排骨酥「排骨酥湯、米糕」等菜色，提供不知如何下手的消費者指引。

魏勝德表示，縣府農業處網站https://agriculture.yunlin.gov.tw/ 、雲林良品電商平台https://www.yunlingoods.com.tw/均同步上傳13家農漁畜產品廠商名單及選購網址讓民眾點選採購，也整合各家推薦菜色，依人數上架套餐桌菜，消費者只要「一指神功」訂好菜，就能坐等宅配送到家，輕鬆上一桌澎湃料理。

雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優質又優惠的年菜禮盒與組合。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優質又優惠的年菜禮盒與組合。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，現場推薦「金斧豬排」、「酒香筍干蹄膀」等多道菜色，提供不知如何下手買年菜的消費者指引。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，現場推薦「金斧豬排」、「酒香筍干蹄膀」等多道菜色，提供不知如何下手買年菜的消費者指引。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林縣長張麗善發茂谷柑 160處長青食堂受惠

雲林縣攝影比賽時隔2年復辦 總獎金高達33萬元

游錫堃、張麗善同台助果農 推廣雲林茂谷柑

雲林蔬果外銷星馬 張麗善：雞蛋不要放同一個籃子

相關新聞

宣佈開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」緊急暫停銷售

粉絲們再等等！麥當勞於1月9日宣佈，將於1月12日開賣限量款「BT21陶瓷餐具三件組」，但是1月10日上午又緊急宣佈，因...

早餐變萌了！早安美芝城推「noii noii」限定兔兔包裝

「早餐店」是台灣人熟悉的餐飲文化之一。連鎖早餐「早安美芝城」與插畫家「noii noii」攜手，針對飲料杯、吐司盒、蛋餅...

超澎湃！雲林年菜農漁畜均有 「一指神功」訂好送到家

雲林縣政府今天整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優惠又優質的年菜，現場也展示零瘦肉精的金斧豬排、酒香筍干蹄膀、蒜味鹹豬肉...

麗晶精品2023新春購物節將開跑 超萌小金兔閃耀助陣

即將來臨的農曆新年已經讓人迫不急待，麗晶精品宣布將自1月17日（二）起推出「新春購物節」，除了與百年餅舖舊振南推出「Re...

潮男界首選Henson Shaving航空鋁刮鬍刀 讓你成為行走中的費洛蒙！

想擁有一副有個性的鬍型讓你成為大街上「行走中的費洛蒙」 那就該挑選這款潮男屆首選，人手必備一隻Henson Shaving航空鋁刮鬍刀給你剃鬍舒適且貼合肌膚的舒爽感，刮出屬於自己性感男人味，無論是朋友聚會或是參加公司尾牙，都能讓你保持超有型回頭率增加！

跪求大人版！Jordan Brand打造孩童版專屬喬丹鞋

Nike旗下的Jordan Brand推出一款專為兒童體驗而設計的23/7運動鞋，標榜好穿脫，能讓孩童學習自發性行動，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。