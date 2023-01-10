超澎湃！雲林年菜農漁畜均有 「一指神功」訂好送到家

雲林縣政府今天整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優惠又優質的年菜，現場也展示零瘦肉精的金斧豬排、酒香筍干蹄膀、蒜味鹹豬肉、蜜汁叉燒等料理組合成桌菜，供民眾選購參考，縣長張麗善說，產品及推薦菜色今會上架農業處官網及雲林良品電商平台網站，方便消費者採買。

農業處今天上午在縣府親民大廳舉辦「澎湃一雙手兔全桌菜，讓你輕鬆優雅款好年菜」年節畜禽產品推廣活動，張麗善、副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德等人力推雲林地產好菜，強調只要簡單覆熱擺盤，人人都能像總鋪師，快速辦一桌菜。

張麗善表示，雲林縣飼養156萬頭豬、1100萬隻雞、水禽約284萬隻，產量居全國大宗，產值高達382億元，尤其縣內業者多搭配屠宰加工廠「一條龍」製作多元化產品，農漁畜產品豐富，雞鴨鵝魚豬一應俱全，今天辦理行銷推廣，鼓勵消費者多利用網購，宅配到府品嚐產地新鮮直送的料理食材。

張麗善今天推薦祥圃實業「金斧豬排」，台全珍豬「酒香筍干蹄膀」，陞煇食品「涮肉三品組」，雲林縣肉品市場雲饗豬「蒜味鹹豬肉、古早味香腸、蜜汁叉燒」，晉田食品「暖冬鍋物麻辣+貢丸」，李排骨酥「排骨酥湯、米糕」等菜色，提供不知如何下手的消費者指引。

魏勝德表示，縣府農業處網站https://agriculture.yunlin.gov.tw/ 、雲林良品電商平台https://www.yunlingoods.com.tw/均同步上傳13家農漁畜產品廠商名單及選購網址讓民眾點選採購，也整合各家推薦菜色，依人數上架套餐桌菜，消費者只要「一指神功」訂好菜，就能坐等宅配送到家，輕鬆上一桌澎湃料理。 雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，整合縣內13家農漁畜產品店家，推出優質又優惠的年菜禮盒與組合。記者陳苡葳／攝影 雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影 雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，現場推薦「金斧豬排」、「酒香筍干蹄膀」等多道菜色，提供不知如何下手買年菜的消費者指引。記者陳苡葳／攝影 雲林縣政府今天辦理年菜行銷推廣活動，有許多獲知消息的消費者直奔現場採購。記者陳苡葳／攝影

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