麗晶精品2023新春購物節將開跑 超萌小金兔閃耀助陣

即將來臨的農曆新年已經讓人迫不急待，麗晶精品宣布將自1月17日（二）起推出「新春購物節」，除了與百年餅舖舊振南推出「Regent X 舊振南聯名開運禮盒」，更將有推薦多款珍稀珠寶、獨家時尚精品，同時地下二樓的挑高區還將帶來討喜、壯觀的大型金兔裝置，遠「跳」來年。

高級珠寶品牌Harry Winston推薦了勿忘我Forget-Me-Not設計珠寶系列，透過鑽石鑲嵌形塑出的小花，展現春日的生機與浪漫；擁有全台最大專賣店的Boucheron則獻上麗晶獨家的Serpent Boheme Solarite系列項鍊，透過807顆總重25.5克拉的圓形鑽石，將陽光的正能量、隨時穿戴上身。

義大利精品TOD’S則推出APA羊絨手提肩背包，以毛絨的可愛質地，展現視覺、觸感的雙重暖心感受；麗晶獨家的義大利鞋履品GIANVITO ROSSI過往則曾為凱特王妃所穿搭造型，Gianvito 85經典高跟鞋並以金色配色，強運走春；日系設計師品牌ISSEY MIYAKE更帶來2023春夏系列，以特殊的輪廓、色彩，散發自然、有機與幾何的獨特印象。

麗晶精品除了與美國運通卡、國泰世華、HSBC、台新、花旗、新光、聯邦銀行及合作金庫銀行信用卡合作，活動期間凡消費滿額自10,000元起至50萬元不等，各有晶華干貝雞湯麵、Tsubaki Salone內用經典鬆餅兌換劵、舊振南聯名開運禮盒、ETRO品牌絲巾...等不同好禮，活動將自1月17日（二）為止，持續至1月29日（日）為止。

法國高級珠寶品牌BOUCHERON除了在麗晶精品擁有全台最大專賣店，更帶來麗晶獨家Serpent Boheme Solarite項鍊，閃耀暖冬。圖／麗晶精品提供 來自義大利的GIANVITO ROSSI以Gianvito 85高跟鞋最為經典，也是麗晶精品獨家品牌。圖／麗晶精品提供 TOD’S APA羊絨手提肩揹包，價格店洽。圖／麗晶精品提供 「新春購物節」期間，凡消費滿10萬元還可獲贈限量的Regent X 舊振南聯名開運禮盒。圖／麗晶精品提供 ISSEY MIYAKE的2023 SS系列，價格店洽。圖／麗晶精品提供

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