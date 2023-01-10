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宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

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宣佈開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」緊急暫停銷售

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞所推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，因包裝紙盒掉色將延緩開賣時間。圖／麥當勞提供
麥當勞所推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，因包裝紙盒掉色將延緩開賣時間。圖／麥當勞提供

粉絲們再等等！麥當勞於1月9日宣佈，將於1月12日開賣限量款「BT21陶瓷餐具三件組」，但是1月10日上午又緊急宣佈，因發現部分產品外包裝紙盒有掉色的現象，決定暫停銷售。

麥當勞開春攜手「宇宙明星BT21」，推出限量「BT21陶瓷餐具三件組」，每組包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，產品上頭均可見到BT21經典角色的圖樣，還有專屬的包裝紙盒，因此消息一出就引起粉絲們的熱烈討論。「BT21陶瓷餐具三件組」原訂自1月12日上午11時起開賣，全台限量7萬組，每套499元，加購價459元。

但在宣佈開賣「BT21陶瓷餐具三件組」的隔天，麥當勞就宣佈，因發現部分產品外包裝紙盒有掉色的現象，不符合麥當勞標準，決定暫停銷售，並將產品全數回收，待廠商重新包裝，再擇期通知販售時間。

麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供

麥當勞 餐具 粉絲

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