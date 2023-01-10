過年送禮好煩惱？年節福氣手路伴手禮TOP10揭曉 送這些準沒錯！

過年送禮首選看這裡！

時光飛逝，不知不覺一年也已經過去，迎來了2023年，在一年之初很快地農曆新年就要到來，濃濃的節慶氛圍裡，許多人總會在拜訪親朋好友時送上「手路」伴手禮，除了代表滿滿的祝福之外，也希望能夠捎來福氣，為新的一年帶來新氣象。

送出去的伴手禮不只要漂亮體面，更要帶給收禮者吉祥的「好彩頭」。市面上有許多專為年節設計的喜慶禮盒，琳瑯滿目的選擇中，哪些類別的禮盒是新年送禮的最佳選擇呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高的年節福氣禮盒Top 10，還在煩惱過年拜訪親友時要帶什麼嗎？照著這些清單送準沒錯！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 1 果乾／蜜餞／堅果類禮盒

超級涮嘴的團聚小點！

過年期間一家團聚，總是少不了一起坐在客廳看電視或者閒聊，這時份量小巧又超級涮嘴的果乾、蜜餞、堅果等小零食就是十分受歡迎的存在，常常不知不覺就嗑掉一包，成為追劇、聊天時的最佳搭檔，也因此許多人在年節送禮時會選擇這一類的禮盒。

除了健康又好吃的堅果外，以天然原料製成的果乾、蜜餞也受到不少人歡迎，像是「淡果香」推出的果乾禮盒，就是許多人年節送禮的最愛，「吃起來滿口都是天然果香滋味」、「不甜膩，超涮嘴」。

也有不少人會在春節期間親自到年貨大街挑選果乾、蜜餞等禮盒送禮，像是臺北迪化街就有來自各地、琳瑯滿目的選擇，包含了屏東枋山的愛文芒果乾、臺南玉井芒果乾等等，也有來自宜蘭的化核梅及各式蜜餞，來自天然水果的酸甜滋味讓許多人吃了都欲罷不能。

image source: FB／淡果香 From Nature

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NO. 2 酒類禮盒

氣派的酒類禮盒，也是許多人年節送禮的人氣首選，不管是洋派的威士忌、白蘭地，還是日式的梅酒、清酒，抑或是臺灣的金門高梁，都是非常受歡迎的送禮選擇，優雅大器的酒類禮盒不只外觀好看，更能夠彰顯送禮者的品味。



在其中威士忌禮盒更是近年來熱門的送禮選擇，馥郁的香氣及獨特的風味顯現出非凡的氣質。格蘭菲迪推出的「21年單一麥芽威士忌 新年禮盒」就是許多人推薦的酒類送禮好選擇，使用曾裝填高級加勒比海蘭姆酒的木桶釀造，在藏桶中靜置4個月，使得格蘭菲迪的味道有別於一般的威士忌。

酒中具有香草的甜香、帶香蕉氣味的花香、柔和活潑的青檸及香料味，豐富又多層次的滋味帶給人綿長的餘韻。暗金的色澤、淡雅多變的香氣，再加上活潑躍動的口感，讓人回味無窮，也有網友大讚：「過年的時候意外喝到格蘭菲迪21年，到現在還念念不忘，有夠好喝，又香又順」。

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NO. 3 餅乾禮盒

香香脆脆的餅乾禮盒，是大人小孩都非常喜歡的點心，可甜可鹹的餅乾在年節期間也是人氣點心之一。不管是一家團聚泡茶聊天，還是闔家一起圍在電視前看過年節目，都少不了各式各樣美味可口的餅乾，也因此許多人會選擇在過年時贈送餅乾禮盒。



煎餅禮盒是不少人送禮的首選，香甜的煎餅常常被做成各種造型，十分符合過年的喜慶氛圍，像是小林煎餅就曾推出「鈔票煎餅禮盒」。此外，西式的餅乾也非常受歡迎，網友也曾推薦亞尼克精緻漂亮的「一口餅乾綜合禮盒」：「吃過亞尼克禮盒，很好吃」、「一口餅的概念吃起來很方便」。

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image source: 亞尼克

NO. 4 水產禮盒

新年期間大家總會將「年年有餘」一類的吉祥話掛在嘴邊，過年時餐桌上也常見到魚類料理，因此各種水產禮盒如石斑、白鯧等都是年節時常見的送禮選項。此外，也有不少人會選擇其他大器的海鮮來送禮，像是干貝、花枝、鮑魚等等，許多商家還會將不同海鮮組成綜合水產禮盒，看起來超級「澎湃」。



像是天鮮和物推出的「龍虎斑分切禮盒」、「龍膽石班全魚分切禮盒」就是深受不少海鮮愛好者的青睞。東港豐水產推出的「豐水產之海鮮禮盒」則可以自由選擇內容物，將喜歡的海鮮集結成一個豐富大禮盒，客製化的方式非常方便。

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image source: 天和鮮物官網

NO. 5 西式糕點禮盒

西式糕點禮盒一向受到全家大人小孩的熱烈歡迎，無論到訪親戚朋友或者職場長輩的家中，隨手帶著幾盒西式糕點禮盒，可當下午茶、也可成為優秀的飯後甜點，看看大家一口吃下不由自主浮現的微笑，笑口常開福氣自然滾滾來，預祝新的一年更加討人喜歡。



小巧可愛的糕點，在外觀上就能帶給別人好心情，像是品好乳酪推出的「可麗露禮盒」、「心軟軟小乳酪禮盒」，不只好看，味道也毫不馬虎。此外，「長崎蛋糕禮盒」也是許多人的首選，像是金格推出的「祈福／財神烙印蜂蜜長崎蛋糕」，也受到網友好評：「超喜歡金格。」

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image source: 金格KÖNIG

No.6 保健食品禮盒

現代人長期的忙碌生活與飲食習慣經常造成身體營養不均衡，但隨著近年來大家對於健康意識的觀念逐漸提高，大家開始在意身體的營養是否足夠，並食用保健食品來補足身體缺少的營養，讓身體得到最均衡的營養，成為不少人生活中必備品，也因為如此不少人會選擇保健食品禮盒，來當做送長輩或小孩的最佳選擇。

說到保健食品，一定不得不提到「白蘭氏雞精」，雖然份量不多卻能夠快速讓身體吸收，裡面豐富的蛋白質，更能補充營養！另外，網友也大推「正官庄」，小包裝設計非常適合攜帶，隨時讓大家補充能量，「吃了真的比較有精神」、「氣色也會變好」。

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No.7 蝦蟹禮盒

過年當然少不了海鮮的點綴，除了最基本的年菜之外，蝦子和螃蟹也成為了許多人過年必備的年菜之一，除了送禮自用兩相宜，在拜訪親朋好友時送上精美包裝的蝦蟹禮盒來當作伴手禮也非常體面，成為不少人的年貨禮盒首選。

太食記的「頂級藍鑽蝦禮盒」選自來自泰國暹羅灣深海，不只標榜肉質細緻，脂豐甜美，配上他們獨特的海鮮醬，讓網友狂推「真的超新鮮」、「強力推薦！」，而「佐佐鮮」的小包裝設計，也讓不少人網友激推，「都想吃的時候，超愛這種小包裝」、「超適合小家庭來烹煮，食材也新鮮」。

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image source: Thaisty 太食記

No.8 烏魚子禮盒

年節不知道想送什麼禮物，不妨可以挑選「烏魚子禮盒」！冬至前後適逢烏魚子產季，台灣西南岸為東海沿岸烏魚冬季南下迴游產卵地，烏魚捕撈上岸後取出烏魚子，經過鹽漬後乾燥，就會成為餐桌上的美食佳餚，逢年過節許多饕客就會選擇烏魚子作為年節伴手禮。

有網友在PTT高雄版詢問過年適合送給長輩的烏魚子禮盒有哪些，熱心網友也踴躍回答，「我昨天買了敏雄伯的一口烏，很厚很好吃」、「敏雄伯不死鹹，買好幾年了」、「我們家都買敏雄伯，有整片也有一口吃的」、「吃過珍芳的覺得不錯吃，而且他們家有禮盒版本的」、「推東順記，三代做很多日本客」。

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No.9 糖果禮盒

俗話說「吃甜甜好過年」，2023年拜訪家人好友，糖果禮盒也會是你的年節禮盒清單之一！糖果禮盒可以依照送禮對象進行挑選搭配，加上充滿設計感的造型外盒，不僅讓過年充滿喜氣氛圍，吃到糖果更是象徵新的一年能夠順心如意，大人、小孩都能吃得開心。

糖村針對2023年也推出多款糖果禮盒，像是「花蘊映錦」內含牛軋糖、花生酥糖，「風曜映錦」則有牛軋糖、南棗火山豆豆菓，外殼包裝則是以花為意象設計；米提爾也推出年節牛軋糖嘉年華禮盒，吃過的網友更是留下好評，「糖村的牛軋糖、太陽餅、海鹽巧克力餅乾這三種都很好吃」、「糖村和米提爾兩家都好吃～但覺得米提爾比較軟比較香」。

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No.10 中式糕點禮盒

想要典雅又不失傳統過年儀式感，非常推薦你在今年過年送給親友「中式糕點禮盒」，隨著時代變化，原本傳統糕餅店也嘗試轉型，將美學元素加入包裝設計裡，讓傳統中式餅舖、西餅融入台味的同時，也放入滿滿創意元素，不僅吃得到糕餅的口感，也能讓收到的人感受到你的誠意！



像是在2022年陳耀訓的蛋黃素就掀起全台轟動，11月網路開放預購紅土蛋黃酥禮盒時更是直接秒殺，微熱山丘則是標榜以天然食材製作，兔年也推出新年限定包裝「六小福禮盒」，裝滿鳳梨酥、蘋果酥、旺來餅、平安餅、山丘芭娜娜、紅玉紅茶，將祝福和禮盒一起送到對方心坎裡，兩品牌均成為網友過年時購買中式糕點禮盒的人氣商品。

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image source: 微熱山丘 SunnyHills

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月22日至2022年11月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年節禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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