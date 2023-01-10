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福壽山農場國民賓館開放訂房 806間房1分鐘秒殺

中央社／ 台中10日電

福壽山農場國民賓館斥資新台幣3.1億元，耗時2年多興建，共有62間客房。今天8時開放訂房，農曆年、228連假等時段，806間房1分鐘內秒殺。

福壽山農場新建的國民賓館位於場內知名的「蘋果王」旁，共有62間客房，坐擁環景全台3000公尺高山36座，1月9日開幕，今天上午8時起開放預訂1至4月的房間

福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者電訪表示，農曆年、228連假，共806間房間，1分鐘內即秒殺，櫻花季時段目前仍有部分空房。因搶訂房的人太多，一度造成系統當機，當機情況已緊急處理。4月農場紫藤及蘋果花開時，景色宜人，建議民眾可4月來訪，也是不錯的選擇。

福壽山農場新建國民賓館以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為規劃理念，外觀為聚落規劃，灰色低調的外牆展現對大自然的尊崇，整體呈現「拙樸無華」景觀意象。

福壽山農場補充，賓館全館暖氣、浴室還有暖風機及免治馬桶，洗澡及上廁所不再「冷吱吱」。在房間就可看到無敵山景，晚上仰望滿天星光燦爛；床頭處並設有USB插座，手機充電很方便。

房間 免治馬桶 連假

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福壽山全新國民賓館開幕！簡潔設計讓「無敵山景與花海」成主角

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