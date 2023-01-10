福壽山農場國民賓館開放訂房 806間房1分鐘秒殺
福壽山農場國民賓館斥資新台幣3.1億元，耗時2年多興建，共有62間客房。今天8時開放訂房，農曆年、228連假等時段，806間房1分鐘內秒殺。
福壽山農場新建的國民賓館位於場內知名的「蘋果王」旁，共有62間客房，坐擁環景全台3000公尺高山36座，1月9日開幕，今天上午8時起開放預訂1至4月的房間。
福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者電訪表示，農曆年、228連假，共806間房間，1分鐘內即秒殺，櫻花季時段目前仍有部分空房。因搶訂房的人太多，一度造成系統當機，當機情況已緊急處理。4月農場紫藤及蘋果花開時，景色宜人，建議民眾可4月來訪，也是不錯的選擇。
福壽山農場新建國民賓館以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為規劃理念，外觀為聚落規劃，灰色低調的外牆展現對大自然的尊崇，整體呈現「拙樸無華」景觀意象。
福壽山農場補充，賓館全館暖氣、浴室還有暖風機及免治馬桶，洗澡及上廁所不再「冷吱吱」。在房間就可看到無敵山景，晚上仰望滿天星光燦爛；床頭處並設有USB插座，手機充電很方便。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言