跪求大人版！Jordan Brand打造孩童版專屬喬丹鞋

Nike旗下的Jordan Brand推出一款專為兒童體驗而設計的23/7運動鞋，標榜好穿脫，能讓孩童學習自發性行動，而不被鞋履所束縛。但向經典喬丹鞋致敬的配色，以及必備的「飛人」標誌組合，不免會讓大人也想要擁有一雙！

Jordan Brand的23/7兒童運動鞋，是一款可以立即穿上的鞋子，而且足夠舒適，適合任何活動與全天候穿著。23/7鞋有著直覺式的設計，並在構造上用魔鬼氈取代鞋帶，鞋面以雙向彈性面料和加固帶完成，提供了穩定與包覆性，後腳跟的大型提環，則是更方便穿脫。此外，Jordan Brand也提升鞋款的輕量化以及耐用度，包括前掌靈活度也有特別設計，適合剛學步的小孩。不過，23/7鞋最吸引人矚目的就是使用了過往數代Air Jordan鞋的配色，包括最經典的黑、紅組合。雖然大人版本也有易於穿脫的Nike FlyEase鞋，但還是會讓人也想擁有一雙23/7。

羽球運動品牌VICTOR則再度攜手可愛教主HELLO KITTY推出聯名羽球童鞋，利用清新溫柔的漸層色系攻佔少女們的心。鞋面上運用經典的蝴蝶結、牛奶瓶、蘋果等元素作為印花設計，鞋後跟以大型蝴蝶結來增添甜美造型。並搭載VICTOR內置中底技術，中底更採用HYPEREVA材質，輕柔與避震性能再升級，在球場上穿得吸睛且安心，品牌還提供搭配了聯名專屬鞋盒，從裡到外都過分的可愛。 VICTOR再度攜手可愛教主HELLO KITTY推出聯名羽球童鞋，提供搭配了專屬鞋盒。圖／VICTOR提供 23/7鞋有著直覺式的設計，並在構造上用魔鬼氈取代鞋帶，鞋面以雙向彈性面料和加固帶完成，提供了穩定與包覆性。圖／Nike提供 Jordan Brand也提升23/7鞋款的輕量化以及耐用度，包括前掌靈活度也有特別設計，適合剛學步的小孩。圖／Nike提供 Jordan Brand 23/7鞋最吸引人矚目的就是使用了過往數代Air Jordan鞋的配色，包括最經典的黑、紅組合。圖／Nike提供

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