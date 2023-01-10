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影／福壽山農場國民賓館今開賣 62間房熱門時段秒殺

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。記者林佩均／攝影
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。記者林佩均／攝影

福壽山農場國民賓館今天早上8點開放訂房，一如預期農曆年、228連假櫻花季期間都是熱門時段，62間房一開放就秒殺，全數1分鐘內完售，甚至造成電腦大當機，農場官網已緊急分流限制流量，8點40分已恢復低速瀏覽。

福壽山農場副場長王仁助表示，目前農曆年前、2月1、2及24日都還有機會，目前當機情況已緊急處理，官網已加開頻寬，但瀏覽人數過多，伺服器一度擁塞造成畫面暫停。

王仁助說，目前農曆年、228連假及櫻花季期間等熱門時段一房難求，建議大家4月後入住，可以欣賞農場紫藤花與蘋果花開季節，也是獨特風景。

農場指出，官網部分已請廠商分流限制流量，降低速度維持可瀏覽狀況。因訂房成功是以刷卡完成為主，涉及金流(銀行)的部分會更塞，8點40分已恢復低速瀏覽。

福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。圖／福壽山農場提供
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。圖／福壽山農場提供
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。記者林佩均／攝影
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。記者林佩均／攝影
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。圖／福壽山農場提供
福壽山農場國民賓館今早8點開放訂房，農曆年、228連假及櫻花季期間的熱門時段，62間房一開放就秒殺，1分鐘內完售。圖／福壽山農場提供

櫻花季 連假 流量

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