IG粉1,400萬男星名草有主了！ Prada最新品牌大使「泰」時髦
亞洲星勢力再度受到全球國際精品品牌青睞，義大利時尚品牌Prada宣布，中泰混血的泰國男演員梅塔文歐帕西安卡瓊（Metawin Opas-iamkajorn）已成為最新品牌大使，並將出席下周（1月15日）在米蘭舉行的Prada 2023秋冬男裝時裝秀。
Metawin Opas-iamkajorn，常被粉絲稱為Win，並有中文名字林漢州，其IG帳號（winmetawin）粉絲擁有1,420萬追蹤數，讓他過往頻頻受到精品品牌青睞，去年11月時，更曾與韓星韓韶禧（Han So Hee）在OMEGA活動中同框，一黑一白宛如化身風格CP。
事實上，Metawin Opas-iamkajorn在去年9月時已受邀參與Prada 2023春夏大秀，為2023的結盟埋下伏筆，而他過往IG最常合作的品牌仍以Prada為主，例如Prada經典的Triangle包便是Metawin Opas-iamkajorn IG中最頻繁曝光的人氣單品；值得一提的是，Metawin Opas-iamkajorn因為與另一位泰國人氣男星、中美混血的Bright Vachirawit合演BL劇《因為我們天生一對》（2gether The Series）雙雙爆紅，日前兩人更在演唱會上合體，瘋狂吸讚132萬次按讚數與破1.4萬次留言，展現爆炸性人氣。
而正式「名草有主」的Metawin Opas-iamkajorn則在IG發文表示，很榮幸成為Prada家族的一員，並迫不急待要與粉絲們在米蘭相見，（Such an honor to be a part of Prada family and can’t wait to see you in Milan.）。至於Metawin Opas-iamkajorn屆時將穿上什麼樣風格服裝、包款，或將與哪位品牌好友同框？或將成為本次時裝周的另類亞洲星光亮點。
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