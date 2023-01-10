IG粉1,400萬男星名草有主了！ Prada最新品牌大使「泰」時髦

亞洲星勢力再度受到全球國際精品品牌青睞，義大利時尚品牌Prada宣布，中泰混血的泰國男演員梅塔文歐帕西安卡瓊（Metawin Opas-iamkajorn）已成為最新品牌大使，並將出席下周（1月15日）在米蘭舉行的Prada 2023秋冬男裝時裝秀。

Metawin Opas-iamkajorn，常被粉絲稱為Win，並有中文名字林漢州，其IG帳號（winmetawin）粉絲擁有1,420萬追蹤數，讓他過往頻頻受到精品品牌青睞，去年11月時，更曾與韓星韓韶禧（Han So Hee）在OMEGA活動中同框，一黑一白宛如化身風格CP。

事實上，Metawin Opas-iamkajorn在去年9月時已受邀參與Prada 2023春夏大秀，為2023的結盟埋下伏筆，而他過往IG最常合作的品牌仍以Prada為主，例如Prada經典的Triangle包便是Metawin Opas-iamkajorn IG中最頻繁曝光的人氣單品；值得一提的是，Metawin Opas-iamkajorn因為與另一位泰國人氣男星、中美混血的Bright Vachirawit合演BL劇《因為我們天生一對》（2gether The Series）雙雙爆紅，日前兩人更在演唱會上合體，瘋狂吸讚132萬次按讚數與破1.4萬次留言，展現爆炸性人氣。

而正式「名草有主」的Metawin Opas-iamkajorn則在IG發文表示，很榮幸成為Prada家族的一員，並迫不急待要與粉絲們在米蘭相見，（Such an honor to be a part of Prada family and can’t wait to see you in Milan.）。至於Metawin Opas-iamkajorn屆時將穿上什麼樣風格服裝、包款，或將與哪位品牌好友同框？或將成為本次時裝周的另類亞洲星光亮點。

Metawin Opas-iamkajorn因為與另一位泰國人氣男星Bright Vachirawit合演BL劇《因為我們天生一對》爆紅，日前兩人更在演唱會上合體，瘋狂吸讚132萬次按讚數與破1.4萬次留言，展現爆炸性人氣。圖／翻攝自 IG @ winmetawin IG帳號（winmetawin）粉絲擁有1,420萬追蹤數的梅塔文歐帕西安卡瓊（Metawin Opas-iamkajorn），是泰國的超人氣男星。圖／Prada提供 由於擁有廣大粉絲，過往梅塔文歐帕西安卡瓊（Metawin Opas-iamkajorn）頻繁受到精品品牌青睞，也曾與韓星韓韶禧（Han So Hee）在活動中同框。圖／翻攝自 IG @ winmetawin

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