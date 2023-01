IG粉1,400萬男星名草有主了！ Prada最新品牌大使「泰」時髦

亞洲星勢力再度受到全球國際精品品牌青睞,義大利時尚品牌Prada宣布,中泰混血的泰國男演員梅塔文歐帕西安卡瓊(Metawin Opas-iamkajorn)已成為最新品牌大使,並將出席下周(1月15日)在米蘭舉行的Prada 2023秋冬男裝時裝秀。

Metawin Opas-iamkajorn,常被粉絲稱為Win,並有中文名字林漢州,其IG帳號(winmetawin)粉絲擁有1,420萬追蹤數,讓他過往頻頻受到精品品牌青睞,去年11月時,更曾與韓星韓韶禧(Han So Hee)在OMEGA活動中同框,一黑一白宛如化身風格CP。

事實上,Metawin Opas-iamkajorn在去年9月時已受邀參與Prada 2023春夏大秀,為2023的結盟埋下伏筆,而他過往IG最常合作的品牌仍以Prada為主,例如Prada經典的Triangle包便是Metawin Opas-iamkajorn IG中最頻繁曝光的人氣單品;值得一提的是,Metawin Opas-iamkajorn因為與另一位泰國人氣男星、中美混血的Bright Vachirawit合演BL劇《因為我們天生一對》(2gether The Series)雙雙爆紅,日前兩人更在演唱會上合體,瘋狂吸讚132萬次按讚數與破1.4萬次留言,展現爆炸性人氣。

而正式「名草有主」的Metawin Opas-iamkajorn則在IG發文表示,很榮幸成為Prada家族的一員,並迫不急待要與粉絲們在米蘭相見,(Such an honor to be a part of Prada family and can’t wait to see you in Milan.)。至於Metawin Opas-iamkajorn屆時將穿上什麼樣風格服裝、包款,或將與哪位品牌好友同框?或將成為本次時裝周的另類亞洲星光亮點。

Metawin Opas-iamkajorn因為與另一位泰國人氣男星Bright Vachirawit合演BL劇《因為我們天生一對》爆紅,日前兩人更在演唱會上合體,瘋狂吸讚132萬次按讚數與破1.4萬次留言,展現爆炸性人氣。圖/翻攝自 IG @ winmetawin IG帳號(winmetawin)粉絲擁有1,420萬追蹤數的梅塔文歐帕西安卡瓊(Metawin Opas-iamkajorn),是泰國的超人氣男星。圖/Prada提供 由於擁有廣大粉絲,過往梅塔文歐帕西安卡瓊(Metawin Opas-iamkajorn)頻繁受到精品品牌青睞,也曾與韓星韓韶禧(Han So Hee)在活動中同框。圖/翻攝自 IG @ winmetawin

