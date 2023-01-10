瞄準OL！金色三麥首款「蜂蜜氣泡酒」 美式賣場開賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SUNMAI金色三麥破框力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」再創發酵工藝里程碑。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥破框力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」再創發酵工藝里程碑。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

世界冠軍釀酒團隊SUNMAI金色三麥不僅會釀造啤酒，今年更跟上「自然系」釀造風潮，特別瞄準女性上班族細膩的品飲需求，破天荒推出首款「MISSS蜂蜜氣泡酒」。釀酒團隊嚴選台灣龍眼蜜與荔枝蜜，結合香檳酵母，帶來以純蜂蜜釀造的氣泡酒。新酒款即日起於知名美式賣場及全台金色三麥啤酒餐廳限時限量開賣，每瓶定價499元，金色三麥啤酒餐廳新品優惠450元，知名美式賣場限時特價中，限量商品，售完為止。

「MISSS蜂蜜氣泡酒」命名以英文字MISS為靈感，加上第三個S象徵開瓶的氣聲，創意描繪懂享受的女性們打開氣泡酒時的愉悅時刻。釀造也為取悅女性品飲體驗而設計，想像倒進香檳杯，酒體透出淡金色光暈，杯口馥郁的蜂蜜清香柔美；先欣賞杯裡的細緻氣泡排列成線飛速上升，再入口輕觸舌尖，細膩撫觸感官，口感純粹爽淨，滋味微甜、尾韻圓潤不膩口。

釀酒團隊在研發期間大膽嘗試各式蜂蜜，最終選用台灣本土的荔枝蜜、龍眼蜜，與香檳酵母共同發酵；近年極端氣候，讓蜂蜜產量日漸稀少，然而團隊排除萬難仍追求高品質蜜源，與相同理念的採蜜職人相惜相援，以全量蜂蜜釀出氣泡酒極致奢華的價值感。過香檳酵母發酵出細膩的緻密氣泡，釋放淡淡蜜香、微甜不膩、酒感輕盈的氣質風味，將品飲體驗飛昇到仙氣飄飄的優雅新高度。

「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒體透出淡金色光暈。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒體透出淡金色光暈。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」瓶身設計簡約，仙氣滿點。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」瓶身設計簡約，仙氣滿點。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥全新釀造酒款「MISSS蜂蜜氣泡酒」，每瓶定價499元。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥全新釀造酒款「MISSS蜂蜜氣泡酒」，每瓶定價499元。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蜂蜜 團隊 餐廳

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