聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊日本、加國追極光 講座報名
隨著2023年展開，各國旅遊蠢蠢欲動，亞洲最受歡迎的觀光大國「日本」已然成為許多人的第一個旅遊目的地，從大阪、京都，一路到北陸福井的限定美食之旅，或是春天的夢幻賞櫻旅程，御品美饌、極上旅宿、嚴選行程，最講究的日本旅遊就在有行旅；此外恰逢11年一周期的太陽粒子活躍期，今年有望看到極光大爆發的震撼美景，一生必看的願望清單，就到地表最強極光觀賞地點「黃刀鎮」追極光吧！
．有行旅「日本限定美食之旅／最早櫻花祭／加拿大極光攝影團旅遊講座」將於1月11日、12日與17日舉辦。講座名額有限，敬請及早致電或線上報名預約，詳情請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言