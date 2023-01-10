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遊日本、加國追極光 講座報名

聯合報／ 本報訊

隨著2023年展開，各國旅遊蠢蠢欲動，亞洲最受歡迎的觀光大國「日本」已然成為許多人的第一個旅遊目的地，從大阪、京都，一路到北陸福井的限定美食之旅，或是春天的夢幻賞櫻旅程，御品美饌、極上旅宿、嚴選行程，最講究的日本旅遊就在有行旅；此外恰逢11年一周期的太陽粒子活躍期，今年有望看到極光大爆發的震撼美景，一生必看的願望清單，就到地表最強極光觀賞地點「黃刀鎮」追極光吧！

．有行旅「日本限定美食之旅／最早櫻花祭／加拿大極光攝影團旅遊講座」將於1月11日、12日與17日舉辦。講座名額有限，敬請及早致電或線上報名預約，詳情請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com。

極光 日本

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