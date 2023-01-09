快訊

南市警局長方仰寧證實走定了 已與署長黃明昭及黃偉哲碰頭

格蘭菲迪信義區新春快閃店 21年天天免費喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪是許多威士忌愛好者喜愛的品牌，格蘭菲迪21年限量新年禮盒上的經典福鹿象徵，更是送禮時傳遞祝福的心意之選。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪是許多威士忌愛好者喜愛的品牌，格蘭菲迪21年限量新年禮盒上的經典福鹿象徵，更是送禮時傳遞祝福的心意之選。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

隨著2023新春將至，格蘭菲迪（Glenfiddich）以其經典「福鹿」象徵，結合華人「福祿」寓意，即日起至1月18日在信義威秀中庭廣場，限時開設「格蘭菲迪新春快閃店」。藉以東方喜慶元素點綴西式時尚玻璃屋，於素有台北曼哈頓之稱的信義區時尚精華區域，將福鹿的祝福美意傳遞給民眾。完成指定互動任務，即可獲得限定福鹿紅包袋組與時尚高腳杯禮盒等精美好禮；每晚更提供格蘭菲迪21年品飲機會。

活動期間內，於快閃店內任一角落拍照並在個人社群平台打卡標註「#格蘭菲迪#威士忌領路者」，即可獲得精美格蘭菲迪鑰匙圈組（一人一份，送完為止）。此外，於活動期間內，凡加入格蘭菲迪LINE好友，並在格蘭菲迪LINE官方帳號中輸入「我要領紅包」，便可獲得一組專屬兌禮QR code於快閃店內玩販賣機乙次，將有格蘭菲迪福鹿紅包組或精美格蘭菲迪鑰匙圈組好禮二選一（一人一份，送完為止）。若於快閃店內完成任一AR拍攝體驗，並將錄影內容分享至指定個人社群平台的限時動態上標註「#格蘭菲迪#威士忌領路者」，也可獲得格蘭菲迪精美高腳杯禮盒（一人一份，送完為止）。

除了精美禮品外，活動期間的每天晚上6:30至9:00 提供免費格蘭菲迪21年的品酩體驗（每日杯數有限，將依現場狀況為主）。「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」香氣熱情且甜美，歷時至少21年的熟成工藝。隨著風味的引領，發覺加勒比海蘭姆酒桶最後熟成的製酒工序。感受酒液溫暖的辛香感和豐富的太妃糖甜味，濃郁的島嶼風情彷彿在舌尖上來場熱帶探險，令人著迷。

◎「格蘭菲迪新春快閃店」活動資訊

•活動日期：即日起至2023年1月18日（三）

•開放時間：每日中午12:00至晚間9:00

•地點：台北信義威秀中庭廣場

•格蘭菲迪21年免費品飲時段：每日晚間6:30至晚間9:00，每人兌換乙杯為限，每日提供數量有限，換完為止，本場活動僅限年滿18歲的民眾參加，體驗民眾需攜帶身份證，並填寫理性飲酒同意書。主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利。

•注意事項：此快閃店僅開放給年滿18歲的民眾參加，並提倡理性飲酒，體驗內容與禮品提供可能視兌獎情況進行彈性調整，主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凡於活動期間內，加入格蘭菲迪LINE好友並在格蘭菲迪LINE好友中輸入「我要領紅包」，便可於店內體驗販賣機乙次。（每一Line帳號可體驗乙次為限）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
凡於活動期間內，加入格蘭菲迪LINE好友並在格蘭菲迪LINE好友中輸入「我要領紅包」，便可於店內體驗販賣機乙次。（每一Line帳號可體驗乙次為限）。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
凡於現場完成指定互動任務，即可獲得福鹿紅包袋組、精美鑰匙圈組與時尚高腳杯禮盒等限量好禮。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
凡於現場完成指定互動任務，即可獲得福鹿紅包袋組、精美鑰匙圈組與時尚高腳杯禮盒等限量好禮。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
快閃店內設有趣味的AR拍攝體驗，凡將錄影內容分享至指定個人社群平台的限時動態上，即可獲得精美高腳杯禮盒。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
快閃店內設有趣味的AR拍攝體驗，凡將錄影內容分享至指定個人社群平台的限時動態上，即可獲得精美高腳杯禮盒。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年格蘭菲迪以「福鹿所及．福祿大吉」為靈感，即日起至1月18日在信義威秀中庭廣場限時開設新春快閃店。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年格蘭菲迪以「福鹿所及．福祿大吉」為靈感，即日起至1月18日在信義威秀中庭廣場限時開設新春快閃店。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪新春快閃店」於每日晚上6點半至9點提供格蘭21年免費品酩體驗。(每日杯數有限，將依現場狀況為主) 。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪新春快閃店」於每日晚上6點半至9點提供格蘭21年免費品酩體驗。(每日杯數有限，將依現場狀況為主) 。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪新春快閃店」歡迎所有民眾與喜愛威士忌的朋友前來體驗、拍照打卡，感受格蘭菲迪真摯的祝福之意，讓「福鹿」所及之處，皆能「福祿」大吉。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪新春快閃店」歡迎所有民眾與喜愛威士忌的朋友前來體驗、拍照打卡，感受格蘭菲迪真摯的祝福之意，讓「福鹿」所及之處，皆能「福祿」大吉。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

快閃 紅包

延伸閱讀

台灣限定！忍X《第一神拳》拳王收藏組 1月11日起預購

日料店老闆酒駕欠18萬遭查扣威士忌 乖乖辦分期

金車噶瑪蘭威士忌忠孝展售中心開幕 期間限定享優惠

2023新春送福鹿現美意！格蘭菲迪21年新年限量禮盒

相關新聞

早餐變萌了！早安美芝城推「noii noii」限定兔兔包裝

「早餐店」是台灣人熟悉的餐飲文化之一。連鎖早餐「早安美芝城」與插畫家「noii noii」攜手，針對飲料杯、吐司盒、蛋餅...

台灣限定！忍X《第一神拳》拳王收藏組 1月11日起預購

忍SHINOBU威士忌與熱血拳擊漫畫《第一神拳》2023年再度攜手，將於3月為台灣市場獻上獨家發售的聯名威士忌拳王收藏組...

孫儷美穿VALENTINO ROSSO紅新春 限定系列都會又時髦

農曆春節進入倒數，各大品牌紛紛推出春節限定系列，讓所有人穿新衣戴新帽的同時，也能看起來時尚亮眼。范倫鐵諾（Valenti...

聲光藝術體驗「解密聖母百花大教堂」台南新光三越登場

運用現代科技結合經典藝術，北部有台北101推出以達文西為主題的藝術光影特展「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展...

台北101春節三大特展 韓國LINE FRIENDS WORLD首登台

台北101迎接春節過年，首先「兔遊秘境101」以今年的生肖「瑞兔」為意象，於B1至101樓全館各處打造夢幻的打卡點逢春，...

WondaMop免換水淨水拖把桶 奪2022創博會鉑金獎

榮獲今年創博會研發創新最高榮譽鉑金獎的富商國際，將日常生活中遇到的問題及需求，轉化為開發商品的靈感，「把抱怨變黃金」！新創商品以自有品牌『JOJOGO』及『東京電通Tokyotek』推出，涵蓋居家用品、廚房用品、戶外用品、及3C小家電等，以平易近人的價位走入每個家庭，深受台灣消費者的喜愛，並已銷至美國、澳洲、墨西哥、哥倫比亞、南非、馬來西亞、、港澳及中國等地，讓人們的生活更美好! 富商國際之『免換水拖把』之創新技術除榮獲鉑金獎外，並榮獲世界級德國iF Design獎、美國Muse Design金獎、義大利A Design獎，成績相當亮眼！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。