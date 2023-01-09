格蘭菲迪信義區新春快閃店 21年天天免費喝
隨著2023新春將至，格蘭菲迪（Glenfiddich）以其經典「福鹿」象徵，結合華人「福祿」寓意，即日起至1月18日在信義威秀中庭廣場，限時開設「格蘭菲迪新春快閃店」。藉以東方喜慶元素點綴西式時尚玻璃屋，於素有台北曼哈頓之稱的信義區時尚精華區域，將福鹿的祝福美意傳遞給民眾。完成指定互動任務，即可獲得限定福鹿紅包袋組與時尚高腳杯禮盒等精美好禮；每晚更提供格蘭菲迪21年品飲機會。
活動期間內，於快閃店內任一角落拍照並在個人社群平台打卡標註「#格蘭菲迪#威士忌領路者」，即可獲得精美格蘭菲迪鑰匙圈組（一人一份，送完為止）。此外，於活動期間內，凡加入格蘭菲迪LINE好友，並在格蘭菲迪LINE官方帳號中輸入「我要領紅包」，便可獲得一組專屬兌禮QR code於快閃店內玩販賣機乙次，將有格蘭菲迪福鹿紅包組或精美格蘭菲迪鑰匙圈組好禮二選一（一人一份，送完為止）。若於快閃店內完成任一AR拍攝體驗，並將錄影內容分享至指定個人社群平台的限時動態上標註「#格蘭菲迪#威士忌領路者」，也可獲得格蘭菲迪精美高腳杯禮盒（一人一份，送完為止）。
除了精美禮品外，活動期間的每天晚上6:30至9:00 提供免費格蘭菲迪21年的品酩體驗（每日杯數有限，將依現場狀況為主）。「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」香氣熱情且甜美，歷時至少21年的熟成工藝。隨著風味的引領，發覺加勒比海蘭姆酒桶最後熟成的製酒工序。感受酒液溫暖的辛香感和豐富的太妃糖甜味，濃郁的島嶼風情彷彿在舌尖上來場熱帶探險，令人著迷。
◎「格蘭菲迪新春快閃店」活動資訊
•活動日期：即日起至2023年1月18日（三）
•開放時間：每日中午12:00至晚間9:00
•地點：台北信義威秀中庭廣場
•格蘭菲迪21年免費品飲時段：每日晚間6:30至晚間9:00，每人兌換乙杯為限，每日提供數量有限，換完為止，本場活動僅限年滿18歲的民眾參加，體驗民眾需攜帶身份證，並填寫理性飲酒同意書。主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利。
•注意事項：此快閃店僅開放給年滿18歲的民眾參加，並提倡理性飲酒，體驗內容與禮品提供可能視兌獎情況進行彈性調整，主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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