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格蘭傑2023全新包裝 透過想像力放大生活樂趣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭傑12年雪莉桶，建議售價1,380元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑12年雪莉桶，建議售價1,380元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以「趣‧味 妙不可言（“It's kind of delicious and wonderful”）」為品牌標語的格蘭傑，在2023年的開端換上嶄新的繽紛包裝，延續著品牌推出便廣受全球好評的宣傳作品——時尚攝影大師邁爾斯‧奧爾德里奇（Miles Aldridge）為品牌拍攝流光溢彩的6個形象場景及法國廣告公司（DDB Paris）的宣傳，帶領著威士忌愛好者們一起暢遊於格蘭傑的全新感官世界。

「與更多人分享這份美味的樂趣」是此次格蘭傑系列活動的核心精神，著重於與至親好友分享或獨自品味的每個時刻。自2018年便與格蘭傑攜手合作的法國廣告公司DDB Paris 首席創意資深職員表示：「疫情後，對於能夠與好友同聚、遨遊天下、善待自己，我們有了新體悟。透過頌讚相聚的歡樂時刻以及獨自在家振奮心緒的短暫片刻，我們想在這場活動中演繹這樣的領會。當然，與Miles合作讓敘事更豐富、細膩；我們希望藉此巧妙地引領觀眾進入格蘭傑的世界。」

在此次全新的廣告合作中，邁爾斯‧奧爾德里奇在廣告中增添了小彩蛋，注入 了象徵品牌精神的長頸鹿與變位字等有趣的視覺調動，並跳脫框架，透過大格局的思維，放大規模展現每個場景帶來的力量。與好友搭乘熱氣球、到理髮店「打理門面」、讓塔羅大師占卜未來…等一幕幕的新場景，透過格蘭傑看到了純粹歡愉的時刻。

除了致力於實現夢想中美味的威士忌樣貌，這次將更大膽將酒廠特色直接呈現於包裝上。這次改版包裝的產品包含經典格蘭傑10年（Glenmorangie Original）、格蘭傑12年雪莉桶（Glenmorangie The Lasanta）以及格蘭傑14年波特桶（Glenmorangie Quinta Ruban）三款代表性作品。

包裝採用更加大膽而吸睛的色彩，流動感的曲線象徵著流動的酒液與格蘭傑陳釀的木桶與酒廠位 於海岸旁高地起伏的環境，古銅色的燙金設計突顯品牌的典雅與細緻，而最後在瓶身的底部 漩渦細節靈感則是來自於格蘭傑圖章的圖標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

與好友搭乘熱氣球，享受純粹歡愉的時刻，是格蘭傑新包裝6個形象場景之一。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
與好友搭乘熱氣球，享受純粹歡愉的時刻，是格蘭傑新包裝6個形象場景之一。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑14年波特桶，建議售價1,600元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑14年波特桶，建議售價1,600元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典格蘭傑10年，建議售價910元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典格蘭傑10年，建議售價910元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
讓塔羅大師占卜未來，振奮心緒，也成為格蘭傑新包裝6個形象場景之一。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
讓塔羅大師占卜未來，振奮心緒，也成為格蘭傑新包裝6個形象場景之一。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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