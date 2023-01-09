早餐變萌了！早安美芝城推「noii noii」限定兔兔包裝

「早餐店」是台灣人熟悉的餐飲文化之一。連鎖早餐「早安美芝城」與插畫家「noii noii」攜手，針對飲料杯、吐司盒、蛋餅盒推出具有童趣感的「NICE兔MEET YOU」春節新包裝，還有聯名款「兔兔早餐保溫袋」。同為連鎖早餐店的「Q Burger」則是打造全新品牌概念店，導入Eversys Cameo X咖啡機、智能取餐櫃等設備，還有獨家的「鐵板盤餐」，帶來不同的早餐店面貌。

「早安美芝城」今年與台灣人氣插畫家「noii noii」聯名推出一系列充滿幽默與童趣的3款「NICE兔MEET YOU」春節新包裝。「飲料杯」印有戴著快遞帽、化身早餐店員的小兔；「吐司盒」則有小兔騎在鞭炮上，準備一飛沖天，象徵大家在新的一年突飛猛進；「蛋餅盒」還有從吐司機彈跳的小兔跟大家說早安，具有迎接新年的吉祥意象。

除了兔年限定春節新裝外，早安美芝城與noii noii也聯手開發獨家限量款「兔兔早餐保溫袋」，原價599元，1月18日起於全台概念店單筆消費滿199元，即可用399元加購1個，全台限量2,000個。另外1月10日至2月20日期間，參與官方粉絲團活動，也機會獲得聯名兔兔早餐保溫袋。

「Q Burger」於三重全新落成的台灣營運總部，打造全台首間概念店。店內特別引進全台唯三的限量版Eversys Cameo X瑞士進口咖啡機，並搭配E-Foam奶泡系統，讓顧客可以製作專屬自己的咖啡。同時概念店還推出獨家的「鐵板排餐」，結合海內外早午餐趨勢，將鐵盤直接上桌，共有牛排、雞腿排、鱈魚排3種口味。

全新品牌概念店並運用會員APP數位點餐系統結合智能取餐櫃，消費者只要在線上完成點餐與付款，門市夥伴就能在指定取餐時間前完成訂單，並將餐點放入具保溫功能的智能取餐櫃中等待顧客取餐，藉此節省等候時間。 Q Burger概念店規劃有Eversys Cameo X咖啡機。圖／Q Burger提供 Q Burger概念店推出獨家的「鐵板排餐」 。圖／Q Burger提供

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