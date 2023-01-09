台灣限定！忍X《第一神拳》拳王收藏組 1月11日起預購
忍SHINOBU威士忌與熱血拳擊漫畫《第一神拳》2023年再度攜手，將於3月為台灣市場獻上獨家發售的聯名威士忌拳王收藏組，售價2,990元，限量3,333組；全台7-ELEVEN超商將搶先於1月11日上午11點，以ibon預購方式銷售，名額限2,000組。
本次限量發行的聯名威士忌收藏組，以精裝版的日本漫畫書冊為概念，將日版《第一神拳》漫畫書冊的比例和設計形式，結合了忍SHINOBU威士忌的品牌元素，打造出宛如一本放大版的日版漫畫書冊造型收藏盒。
此外，也將 《第一神拳》三位人氣拳王角色——前日本羽量級拳王的幕之內一步、OPBF東太平洋拳王的宮田一郎，以及囊括兩大世界拳擊組織 WBC、WBA冠軍腰帶的男人鷹村守，分別以三款忍SHINOBU的水楢桶熟成威士忌——純麥、輕泥煤純麥及調和威士忌進行聯名，作為此次收藏系列套組典藏酒款。
收藏盒內頁敘述忍SHINOBU蒸餾所的起源與精神，搭配來自《第一神拳》漫畫經典的拳賽敲鐘插畫揭開序幕。拿起分隔的內蓋透明片，可見到幕之內一步 在日本羽量級拳王錦標賽上對上千堂的精彩畫面。
本次限量發行的聯名威士忌收藏組，銷售通路包含7-ELEVEN超商、刻之酒藏、citySuper、臺灣楓康超市、 北部菸酒有限公司、壕勝有限公司、古典洋酒股份有限公司以及和易洋行貿易有限公司。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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