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孫儷美穿VALENTINO ROSSO紅新春 限定系列都會又時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana小山羊喀什米爾連帽針織夾克，93,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana小山羊喀什米爾連帽針織夾克，93,300元。圖／Loro Piana提供

農曆春節進入倒數，各大品牌紛紛推出春節限定系列，讓所有人穿新衣戴新帽的同時，也能看起來時尚亮眼。范倫鐵諾（Valentino）歡慶春節，呈獻全新Rosso紅新春系列，Valentino知名的色彩美學置於東方文化中，致意中國喜慶傳統的代表色紅色，在這特別的節日獻上祝福。

一系列精緻的女裝，鞋履和配飾等多樣紅色時尚單品，以線條流暢的簡約廓形，重新詮釋2023春夏系列的V標誌印花。Valentino Garavani經典Locò包、全新V標誌系列托特包、水桶包也以Rosso紅新色登場，即日起在中國大陸、香港、澳門以及臺灣地區的精品店發售，為團圓佳節之時增添都市時尚魅力。

以精緻面料聞名的義大利品牌Loro Piana推出男女裝的膠囊限定系列包括毛衣、T恤、長褲、外套和配飾，則是裝飾紅色的兔子圖案刺繡與配撞色飾邊，向癸卯金兔年致敬。系列服裝採用Loro Piana的代表性紗線和布料製成，包括小山羊喀什米爾、Cashfur、Storm System®處理的創新Cashmere 3L等，而兔子也化身為紅色琺瑯吊飾，妝點在肩背小包和新款Extra Pocket絲絨柔軟皮革小包上，系列還包括運動鞋和White Sole鞋款、小山羊喀什米爾材質玩具及一些獨家豪華版的中華棋類遊戲。

Valentino Rosso紅新春系列以鮮豔的紅色重新演繹2023春夏系列的V標誌印花。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Rosso紅新春系列以鮮豔的紅色重新演繹2023春夏系列的V標誌印花。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Rosso紅新春系列以鮮豔的紅色重新演繹2023春夏系列的V標誌印花。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Rosso紅新春系列以鮮豔的紅色重新演繹2023春夏系列的V標誌印花。圖／范倫鐵諾提供
農曆新年Loro Piana推出膠囊系列喜迎2023兔年到來。圖／Loro Piana提供
農曆新年Loro Piana推出膠囊系列喜迎2023兔年到來。圖／Loro Piana提供
Loro Piana AIRCASH針織刺繡短毛帽，20,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana AIRCASH針織刺繡短毛帽，20,900元。圖／Loro Piana提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe水桶帽。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe水桶帽。圖／范倫鐵諾提供
農曆新年Loro Piana推出膠囊系列喜迎2023兔年到來。圖／Loro Piana提供
農曆新年Loro Piana推出膠囊系列喜迎2023兔年到來。圖／Loro Piana提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Rosso紅新春系列包括一系列鞋履包包和配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Rosso紅新春系列包括一系列鞋履包包和配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe VLogo長靴。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe VLogo長靴。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe VLogo包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe VLogo包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani經典Locò包、全新V標誌系列托特包、水桶包也以Rosso紅新色登場。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani經典Locò包、全新V標誌系列托特包、水桶包也以Rosso紅新色登場。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe尖頭平底鞋。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe尖頭平底鞋。圖／范倫鐵諾提供
Loro Piana小山羊喀什米爾圍巾，38,200元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana小山羊喀什米爾圍巾，38,200元。圖／Loro Piana提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe Le Cinquième水桶包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rosso Toile Iconographe Le Cinquième水桶包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人孫儷演繹Valentino Rosso紅新春系列。圖／范倫鐵諾提供

春節 標誌

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