孫儷美穿VALENTINO ROSSO紅新春 限定系列都會又時髦

農曆春節進入倒數，各大品牌紛紛推出春節限定系列，讓所有人穿新衣戴新帽的同時，也能看起來時尚亮眼。范倫鐵諾（Valentino）歡慶春節，呈獻全新Rosso紅新春系列，Valentino知名的色彩美學置於東方文化中，致意中國喜慶傳統的代表色紅色，在這特別的節日獻上祝福。
一系列精緻的女裝，鞋履和配飾等多樣紅色時尚單品，以線條流暢的簡約廓形，重新詮釋2023春夏系列的V標誌印花。Valentino Garavani經典Locò包、全新V標誌系列托特包、水桶包也以Rosso紅新色登場，即日起在中國大陸、香港、澳門以及臺灣地區的精品店發售，為團圓佳節之時增添都市時尚魅力。
以精緻面料聞名的義大利品牌Loro Piana推出男女裝的膠囊限定系列包括毛衣、T恤、長褲、外套和配飾，則是裝飾紅色的兔子圖案刺繡與配撞色飾邊，向癸卯金兔年致敬。系列服裝採用Loro Piana的代表性紗線和布料製成，包括小山羊喀什米爾、Cashfur、Storm System®處理的創新Cashmere 3L等，而兔子也化身為紅色琺瑯吊飾，妝點在肩背小包和新款Extra Pocket絲絨柔軟皮革小包上，系列還包括運動鞋和White Sole鞋款、小山羊喀什米爾材質玩具及一些獨家豪華版的中華棋類遊戲。
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榮獲今年創博會研發創新最高榮譽鉑金獎的富商國際，將日常生活中遇到的問題及需求，轉化為開發商品的靈感，「把抱怨變黃金」！新創商品以自有品牌『JOJOGO』及『東京電通Tokyotek』推出，涵蓋居家用品、廚房用品、戶外用品、及3C小家電等，以平易近人的價位走入每個家庭，深受台灣消費者的喜愛，並已銷至美國、澳洲、墨西哥、哥倫比亞、南非、馬來西亞、、港澳及中國等地，讓人們的生活更美好! 富商國際之『免換水拖把』之創新技術除榮獲鉑金獎外，並榮獲世界級德國iF Design獎、美國Muse Design金獎、義大利A Design獎，成績相當亮眼！
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