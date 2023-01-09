聲光藝術體驗「解密聖母百花大教堂」台南新光三越登場

運用現代科技結合經典藝術，北部有台北101推出以達文西為主題的藝術光影特展「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」，南部有「解密聖母百花大教堂」，1/10起在新光三越台南新天地西門廣場展出。

「解密聖母百花大教堂」展覽內容以文藝復興地標、世界五大教堂之一的聖母百花大教堂為核心，介紹其建造奇蹟、歷史沿革和創新技術，以及在蛋形穹頂繪製史上最高難度的壁畫。

跨國團隊爬上50公尺高的穹頂拍攝壁畫實景，取得高解析度底片授權，再以數位動畫科技重新演繹畫作，並結合最新的充氣巨蛋和穹頂投影技術，將教堂穹頂結構和壁畫原汁原味搬到台灣，讓觀賞者如臨教堂現場，欣賞到全世界最大的磚造穹頂壁畫「末日審判」，讓春節逛街出遊也能兼具藝術性、教育性和娛樂性。「解密聖母百花大教堂」展期自1/10起至4/9，除夕休館一天。

另外，全台首次以達文西為主題的藝術光影特展「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」，即日起至2/28於台北101購物中心五樓双融域AMBI SPACE ONE作為亞洲首站展出。以「傳奇性人物 × 虛實與藝術整合 × 沉浸互動體驗」為主軸規畫6大區域，結合360度環景的動態投影，重現14世紀文藝復興時期的經典作品，帶領觀眾一步一步走進達文西的腦內世界。 「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」，於台北101購物中心五樓双融域展出。圖／台北101提供

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