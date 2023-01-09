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台北101春節三大特展 韓國LINE FRIENDS WORLD首登台

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2022年在韓國首爾造成話題的LINE FRIENDS WORLD特展，今年春節台北101也看得到。圖／台北101提供
2022年在韓國首爾造成話題的LINE FRIENDS WORLD特展，今年春節台北101也看得到。圖／台北101提供

台北101迎接春節過年，首先「兔遊秘境101」以今年的生肖「瑞兔」為意象，於B1至101樓全館各處打造夢幻的打卡點逢春，以及Dior Lady Art、LINE FRIENDS WORLD以及AMBI SPACE ONE達文西光影沉浸式體驗展三大展覽，另有全新開幕的LV、Dior台北101旗艦店可逛，還有Sisley、BOSS與Rado新店進駐，讓台北101的春節一開始就有許多話題。

1月的台北101購物中心有LV、DIOR兩大旗艦店的接續開幕，即將於1月13日開幕的全新Dior台北101旗艦店，特別於台北101四樓都會廣場帶來新一季的Dior Lady Art特展，即日起至1月31日止。連續五年來台推出的Dior Lady Art特展，這次攜手來自埃及、美國、卡達和中國等地的十位藝術家，為Lady Dior手袋再現多變姿態。

2022年在韓國首爾造成話題的LINE FRIENDS WORLD特展，今年春節台北101也看得到，這也是該特展首度跨出韓國。台北101首次與LINE FRIENDS合作，結合101的場域特色，打造全球獨有的「垂直樂園」聯展，展期將1月19日至2月20日止，全場域共有13個人氣打卡點、出動了22個LINE FRIENDS好友，讓民眾盡情與熊大、兔兔、莎莉等拍照，最受矚目的是4米高的「MEGA BROWN巨型熊大玩偶」將出現在台北101購物中心松智大門口，松智門入口處以及松智長廊也將打造一系列超萌打卡點。

台北101 LINE FRIENDS WORLD特展將於1月10日線上啟售套票，可以在Stage 101或是在LINE禮物上購票，活動首日起另可於現場購票。套票除了含觀景台門票，另有「專屬限定商品」、kafeD限定餐點優惠券、快閃店商品9折優惠券，售價800元。

另有全台首次以達文西為主題的藝術光影特展「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」，即日起至2月28日在台北101購物中心五樓双融域作為亞洲首站展出。

此外，為迎接2023台灣燈會，台北101特別結合燈會IP兔星人「Turbo2特波兔」，打造101專屬的兔星人造型DIY燈籠，即日起至2月28日購買台北101觀景台門票2張即可享有，數量有限兌完為止。

台北101「兔遊秘境101」觀景台打卡點。圖／台北101提供
台北101「兔遊秘境101」觀景台打卡點。圖／台北101提供
2022年在韓國首爾造成話題的LINE FRIENDS WORLD特展，今年春節台北101也看得到。圖／台北101提供
2022年在韓國首爾造成話題的LINE FRIENDS WORLD特展，今年春節台北101也看得到。圖／台北101提供
LINE FRIENDS WORLD特展，4米高的「MEGA BROWN巨型熊大玩偶」將出現在台北101購物中心松智大門口。圖／台北101提供
LINE FRIENDS WORLD特展，4米高的「MEGA BROWN巨型熊大玩偶」將出現在台北101購物中心松智大門口。圖／台北101提供
台北101兔星人燈籠。圖／台北101提供
台北101兔星人燈籠。圖／台北101提供
「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」 全票420元，憑觀景台票券享有360元優惠價。圖／台北101提供
「走進大師的腦內：李奧納多·達文西-光影體驗展」 全票420元，憑觀景台票券享有360元優惠價。圖／台北101提供

台北101 LINE Dior

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