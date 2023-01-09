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全球首創！「蠟筆小新」攜手小林眼鏡推出聯名設計 重現野原一家、動感超人和肥嘟嘟左衛門

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
人氣動畫「蠟筆小新」與眼鏡連鎖通路小林眼鏡合作，推出多款鏡架，這也是蠟筆小新首度與眼鏡品牌推出聯名商品。圖／小林眼鏡提供
人氣動畫「蠟筆小新」與眼鏡連鎖通路小林眼鏡合作，推出多款鏡架，這也是蠟筆小新首度與眼鏡品牌推出聯名商品。圖／小林眼鏡提供

人氣動畫「蠟筆小新」與眼鏡連鎖通路小林眼鏡合作，推出多款鏡架，這也是蠟筆小新首度與眼鏡品牌推出聯名商品，還將蠟筆小新中的野原一家、動感超人、肥嘟嘟左衛門等經典角色融入鏡架與鼻墊的設計中，讓粉絲都想入手一副。

小林眼鏡與蠟筆小新聯名系列中的「低調な新醬」款式，採用TR樹脂材質，搭配鏡腳細膩的蠟筆小新、小白等雷射雕刻鑄件及專屬鼻墊，藉細節點綴出質感。內側則以充滿童趣塗鴉感的繽紛插圖，展現野原一家活潑逗趣的一面，共推出12款角色造型，並提供2種配色選擇。而「精緻な新醬」款式則以金屬材質製作，推出玫瑰金、透明、黑等多樣設計，更藉精緻的金屬芯雷射花紋技術，將不同角色元素刻劃於鏡架內外側或鏡腳處，包含小白的表情包延伸成鏡框設計、銜接鏡框與鏡架的Q萌的頭像鑄件、肥嘟嘟左衛門的招牌豬鼻化身時尚印花、還有動感超人A字腰帶如動感光波般刻劃，滿足所有細節控所需。

小林眼鏡與蠟筆小新聯名系列的「低調な新醬」款式，採用TR樹脂材質，搭配鏡腳細膩的蠟筆小新、小白等雷射雕刻鑄件及專屬鼻墊，藉細節點綴出質感。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡與蠟筆小新聯名系列的「低調な新醬」款式，採用TR樹脂材質，搭配鏡腳細膩的蠟筆小新、小白等雷射雕刻鑄件及專屬鼻墊，藉細節點綴出質感。圖／小林眼鏡提供

潮流眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）則推出與新銳塗鴉藝術家MORECREW合作的限定眼鏡，設計採用紅色與金色將喜慶元素融入美式現代風格，搭配奔兔意象塗鴉，表達真我不設限的精神。特別款鏡框的鏡腿尾端印有細緻「花火兔」線條，MORECREW採用一筆繪出完整兔子，呼應了生生不息理念。另外，Ray-Ban還自WAYFARER框型獲得啟發，針對亞洲臉型輪廓與鼻樑量身打造的墨鏡，鏡片自藍灰漸變至金色，鏡架側面嵌有細緻金色品牌標誌，還配有紅色眼鏡鍊，為走春穿搭增添新年色彩。

Ray-Ban兔年限定光學眼鏡，4,700元。圖／雷朋提供
Ray-Ban兔年限定光學眼鏡，4,700元。圖／雷朋提供

Ray-Ban兔年限定太陽眼鏡，6,850元。圖／雷朋提供
Ray-Ban兔年限定太陽眼鏡，6,850元。圖／雷朋提供

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