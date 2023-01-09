超派新春年菜圖鑑！家樂福推「愛的圓桌率」 各派年節夯品「澎𝝿來團聚」

家樂福推出愛的圓桌率，澎𝝿來團聚，讓您一站購足年貨。 圖／李清宇 攝影

快要過年啦！雖然期待與家人團圓，但過年要大掃除、辦年貨、準備年菜、拜拜，還要向親戚拜年，一堆習俗不免讓人覺得壓力山大！但說到底，這一切都是因為「愛」啊！

各派年菜禮盒，就來家樂福一站購足「圓周率」你會算，但是「圓桌率」怎麼算，你知道嗎？別擔心，家樂福早已幫你算好了！家樂福今年特別以「愛的圓桌率，澎𝝿來團聚」為主題，讓消費者只要來到家樂福，就能把各式年菜、禮盒、伴手禮、民生用品等一站購足，讓你過年不用傷腦筋，不會傷感情，更不怕傷荷包！家樂福還推出「愛的圓桌率」挑戰賽，1/6起至2/1，參加者到到家樂福IG主頁點選濾鏡完成指定任務，就有機會抽中家樂福500元提貨券(5名)！讓你一開春就金兔報喜、大發利市！家樂福IG濾鏡連結

家樂福IG主頁點選濾鏡完成指定任務，即可參加抽獎。 圖/截自家樂福ＩＧ

團圓「呷澎派」，山珍海味「傳遍遍」過年的重頭戲，當然就是團圓飯！除夕年菜吃什麼？全家大小口味不一樣，該怎麼準備？家樂福不只有米其林一星、名店年菜到你家，還能買到南門市場上海火腿、紅豆食府年糕、排隊美食下酒菜、各式新鮮水果，讓全家人一起「呷澎派」！圍爐吃鍋必備的「山珍派」、「海味派」，也都能在家樂福一次買齊。

過年圍爐名店年菜，家樂福一次買齊。 圖／李清宇 攝影

過年追劇零食，舶來派PK經典派 ?此外，過年追劇怎能少了零食相伴？過年團圓家裡的「吃貨」人數激增，一定要來家樂福買「澎派」大包裝零食才划算！無論是人氣異國零食「舶來派」，還是瓜子、肉乾等「經典派」零食，家樂福通通有！

春節長假出遊、家中追劇，怎麼能少零食相伴，家樂福通通有。 圖／李清宇 攝影

多樣商品買一送一！精打細算派的福音如果你是重視健康的「養生派」，來家樂福也可買到統一生機、義美生機等樂活商品，平時自己吃，或是用來孝敬長輩、拜年送禮，裡子面子都到位。喜歡家樂福自有品牌的「鐵粉派」，消費滿888元就可獲得90元現金折價券，過年紅包自己賺。家樂福更針對多樣民生用品推出買一送一優惠，舉凡家裡常用的白米、醬油、咖啡、紙巾等都有優惠，「精打細算派」絕不能錯過，趕快趁這波優惠囤起來！

家樂福也沒忘記重視養生的長輩，多項生機商品任您選購。 圖／李清宇 攝影

會員專屬新春優惠，週週有9折金喜因應民眾春節大採購，家樂福更推出加碼優惠：家樂福會員只要在線上或量販店消費滿2千元，超市店消費滿888元，就能享有9折優惠。(每波每位會員限參加一次，活動辦法以品牌公告為準。)

過年除舊佈新，喜氣招福的可愛好物當然要有！家樂福有多款「卡娜赫拉的小動物」週邊商品，會員單筆消費滿1千元、超市消費滿499元，還可加購「卡娜赫拉的小動物」限量商品。消費滿額還送卡娜赫拉「萌力過新年」紅包袋，讓你金兔報喜好運到。

家樂福還推出多款「卡娜赫拉的小動物」週邊商品，陪您萌力過新年。 圖／李清宇 攝影

寵粉無極限！早鳥加贈購物金，「家速配」99元免運「家樂福線上購物」也有滿額折扣，1/31前購物滿1688元，現折8%，再送9折券，選擇到店取貨滿1200元，加贈紅利點數2萬點。「家速配」也於1/1-1/20推出為期兩週優惠活動，購物滿399元免運、滿599折50元、滿999折100元、滿1499折250元，等於現打84折，下單還送家速配年曆一份。

若忘了買拜拜用品，或臨時需要購買伴手禮、零食餅乾，又無法抽空採買，「家速配」更於1/21-1/31推出滿99元免運優惠，讓「滑世代」不用出門，需要什麼，「家速配」直接幫你配送到家。

過年期間家樂福「家速配」讓您不用出門，直接幫您配送到家。 圖／截自家樂福家速配ＡＰＰ

會員於12/28-1/31期間，使用家樂福APP錢包，量販店/線上購物單筆支付滿1000元，超市滿500元，即獲得1次「萬元豪華露營組」抽獎資格，買越多抽中機會越大，1/11-1/26開啟家樂福APP，限量紅包等你來搶，總獎金高達100萬。過年採購就來家樂福，省去勞碌繁瑣的準備功夫，讓你回到家就回到幸福圓點，一家團圓圍繞著愛，好幸福。

一月底前，使用家樂福APP錢包，即享有1次「萬元豪華露營組」抽獎資格。 圖／截自家樂福ＡＰＰ

完整活動資訊：https://bit.ly/3GCgnyw

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