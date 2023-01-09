過年採購潮湧現 SOGO台北店5000送400再發購物金
春節過年是一年一度最盛大且被重視的節日，新的一年除舊佈新，現正值年前採買居家佈置配備、準備出遊行頭，以及辦年貨的採購高峰。遠東SOGO台北店即日起至1月29日展開「出歲末迎新sale」，攜手11大銀行推出5大回饋，除了推出刷卡累計滿5,000元送400元之外，1月20日前會員還可在SOGO App扣300點換200元購物金。
SOGO台北店歲末迎新sale，5大回饋包括男女裝、女鞋、化妝品、家用寢具、藝品、玩具刷卡累計滿5,000元送400元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品名店滿1萬送400元電子抵用券；指定精品滿2萬送1,500元電子抵用券等，最高享8%回饋，若搭配國泰世華CUBE卡再享最高12%回饋。另外各館於指定期間消費滿額還可再兌換「鍋寶不銹鋼萬用刀具4件組」、「輕巧熱壓三明治機」、「質感花漾瀝水保鮮盒」等實用的快樂購卡消費禮。
年前採購潮，除了運用年終獎金添購居家用品、服飾配件與精品犒賞自己之外，百貨也看好旅遊解封的過年連假出國潮，預期戶外Outdoor包括行李箱、機能型服飾等也將成為採購重點。
App兌換的電子購物金，可於台北店家電、鍋具、瓷器、寢飾指定專櫃使用，忠孝館、復興館家電寢飾區因應年前採購的高客單，同步推出「頂級消費回饋禮」指定日期消費達指定門檻有機會獲得dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機、Panasonic 55吋 4K UHD智慧聯網顯示器、Panasonic除濕機11L、SOGO商品券等。
敦化館則是「全館加碼贈」，活動期間持快樂購卡於指定精品消費滿38,000元送1,000元電子抵用券、化妝品、珠寶飾品消費滿2萬元送500元電子抵用券。1月22日至1月26日還可再抽獎，持快樂購卡於敦化館單日累積消費滿8,888元即可參加抽獎，有機會獲得價值8,800元的家電好禮。
過年更是少不了重點圍爐年菜與拜訪親友的伴手禮，忠孝館Fresh Mart超市除了有年節零嘴與除舊佈新買1送1優惠，另外還有眾多高檔水果禮盒可選擇，當日消費滿1,000元可享全台免費宅配服務。忠孝館1月19日前在11樓中庭還有新春禮品年貨大街、復興館則在9樓中庭同步推出新春市集，讓消費者輕鬆採購辦年貨。
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