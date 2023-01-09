The North Face螢光黃混搭大地色 營造雪地最亮眼穿搭

即將迎來史上最長的年節假期，你是否早已買好機票，準備出國遊玩？抑或在難得的假日裡，到台灣高山賞雪？不管是哪一種，你外出的裝備準備好了沒？The North Face看見市場需求，選在此刻推出新款雪服，大膽翻玩色彩，以螢光黃搭配大地卡其色系，讓「戶外咖」能在白雪上自在穿梭。

雪季正開始！於是The North Face在此刻推出新雪服，以奪目色彩為主之外，服裝上還充滿戶外元素的植物圖案。在營造亮眼穿搭之際，The North Face注重禦寒，於是採用Heatseeker™ Eco保暖科技材質填充在雪服裡。而系列中的Tekno Pullover連帽上衣更利用防潑水處理面料及抓絨內襯，腹部袋鼠口袋配有安全拉鍊，可收納隨身小物，方便又實用。另外，The North Face還應景推出兔年新春系列讓經典1996 Nuptse羽絨外套、1986 ICON衝鋒衣，以及圓領衫和長袖T恤，都加上專屬兔年印花，傳遞節日氛圍；還首次推出專為農曆新年設計鞋款，將兔年元素融入保暖營地休閒鞋款。

The North Face新款雪服，採用亮眼的螢光配色，讓玩家在雪場上成為焦點。圖／The North Face提供

踏青出遊是漫漫長假，必做的事情之一，法國戶外休閒運動品牌Lafuma則上市ACCESS二件式防水保暖化纖外套，使用具有防水及防風功能的CLIMACTIVE®獨創科技以及提供完全抗冷的Technowarm®Loft技術，讓人可依照氣候變化，最適合外出時搭配出各種穿法。不僅要準備禦寒服飾，CHUMS也釋出最具潮流感的Russian Cap保暖風格帽，內襯採用保暖的蓬鬆刷絨材質，可選擇兩種不同的配戴方式，放下耳罩可保護臉部及耳朵免受刺骨寒氣，綁上耳罩整體更有造型。

The North Face應景推出兔年新春系列，都加上專屬兔年印花，傳遞節日氛圍。圖／The North Face提供

The North Face防水透氣雪褲，6,380元。圖／The North Face提供

Lafuma ACCESS二件式防水保暖化纖外套，10,800元。 圖/Go Wild提供

CHUMS Russian Cap保暖風格帽，1,680元。 圖/Go Wild提供

The North Face滿版兔子印花保暖休閒鞋，3,880元。圖／The North Face提供

The North Face兔紋迷彩防水透氣寬鬆連帽衝鋒衣，11,880元。圖／The North Face提供

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