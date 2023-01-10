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潮男界首選Henson Shaving航空鋁刮鬍刀 讓你成為行走中的費洛蒙！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

想擁有一副有個性的鬍型讓你成為大街上「行走中的費洛蒙」那就該挑選這款潮男屆首選，人手必備一隻Henson Shaving航空鋁刮鬍刀給你剃鬍舒適且貼合肌膚的舒爽感，刮出屬於自己性感男人味，無論是朋友聚會或是參加公司尾牙，都能讓你保持超有型回頭率增加！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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一般使用刮鬍刀除毛時隙縫會卡鬍渣、皮屑用水沖洗還清洗不掉，每週都花不少錢在更換你的刮鬍刀嗎? 各位朋友們不用擔心， Henson Shaving航空鋁刮鬍刀特別打造凹槽設計，能把卡在隙縫中的毛髮和泡沫從背面的凹槽中全部排出一沖搞定，解決了大多人在使用上卡毛屑的困擾，而且刮鬍刀採無塑料設計耐腐蝕性高可以阻擋細菌滋生，不只隨時有型，也讓你享受乾淨舒適的刮鬍新體驗!

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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Henson Shaving航空鋁刮鬍刀是由有.設計團隊引進，於1/10(二)在嘖嘖平台進行募資，你也想在各個場合成為「行走中的費洛蒙」，那就不要錯過這次超早鳥52折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖平台查詢。

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