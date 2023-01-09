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麥當勞「BT21陶瓷餐具組」開搶！全台限量7萬組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供

為慶祝「金迎招財」10週年，麥當勞自1月11日至2月14日期間，再度推出「金迎招財薯來堡」及「金迎招財福堡」回歸，還有「蕈菇滿福系列」、「紅豆派」同步開賣。另外自1月12日起，還有「BT21陶瓷餐具3件組」限時開賣，全台限量7萬組開賣，陪伴粉絲們歡度新年。

「金迎招財系列」自2014年登場，其中「金迎招財福堡（牛/鷄）」以大塊肉排裹上濃郁黑胡椒醬，搭配爽口洋蔥，帶來多層次的豐富口感，單點85元，經典套餐150元；「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」則再夾入「薯餅」，更添酥脆口感，單點95元，經典套餐160元。「金迎招財系列」自1月11日至2月14日止限期回歸，購買就送「好運紅包袋」1份（送完為止）。

1月11日起至2月14日，麥當勞也限期供應「紅豆派」以紅豆香的內餡，加上酥脆派皮，帶來甜而不膩的滋味，單點35元，歡樂送6入組優惠價189元。早餐「蕈菇滿福系列」自1月11日至明年3月14日也將限期登場，包括有蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡、蕈菇青蔬滿福堡、蕈菇滿福堡等品項，單點68～98元不等。

麥當勞開春也攜手「宇宙明星BT21」，推出限量「BT21陶瓷餐具三件組」，每組包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，每套499元，加購價459元。自1月12日上午11時起開賣，全台限量7萬組。

除此之外，自1月11日至2月14日期間，麥當勞分享盒將換上「期間限定春節分享盒包裝」並推出新春限定「福氣可頌分享盒」，活動期間購買任一分享盒，加購指定飲品享「買1送1」。自1月11日至1月31日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，輸入優惠碼「23Jan」，即可享經典那堤（熱）、經典美式（熱）、金黃地瓜條買1送1（3選1）

麥當勞分享盒將換上春節限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞分享盒將換上春節限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「宇宙明星BT21」陶瓷三件組，限量7萬組。圖／麥當勞提供
「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供
「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供
早餐「蕈菇滿福系列」自1月11日開始限期供應。圖／麥當勞提供
早餐「蕈菇滿福系列」自1月11日開始限期供應。圖／麥當勞提供

麥當勞 套餐 餐具

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