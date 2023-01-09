嘉柏麗香奈兒的標誌符碼全收錄！香奈兒頂級珠寶書來了

「我鍾愛各種閃耀光芒的事物，並嘗試著以珠寶為舞台，將優雅與時尚完美揉合。」 嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。藝術書籍專門出版商Thames & Hudson即將出版香奈兒頂級珠寶精品書《 CHANEL High Jewelry》，收錄品牌自1932年嘉柏麗香奈兒首度發表《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列開始，到品牌香奈兒頂級珠寶精品書珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau汲取香奈兒女士經典標誌與符碼為創作靈感的最新作品，將近一世紀的精彩設計全收錄。各國版本自2022年12月開始陸續上市，訂價分別為150歐元/150英鎊/ 200美元。

許多經典影像與瑰麗珠寶圖片由香奈兒典藏資料庫提供，透過視覺故事闡述香奈兒珠寶的華麗美學：起源、符碼、精神與魅力，勾勒出嘉柏麗·香奈兒鍾情絢麗且如夢似幻的奇景。本書內容以廣泛的研究為基礎，透過香奈兒女士所有創作中的一些珍貴作品及歷久不衰的創意觀點來深入探索其靈感與藝術美學，其中許多歷久彌新的影像來自許多富有設名的影像創作這：卡爾拉格斐（Karl Legerfeld）、Mario Testino、Patrick Demarchelier等，展現頂級珠寶世界豐富創意與對生活的觀點。

《 CHANEL High Jewelry》已於法國、英國上市，並將於本月於中國、日本、韓國推出，預計將於2023年3月於美國上市。目前未有繁體中文版。 香奈兒頂級珠寶精品書封面。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書內頁。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書封面。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書內頁。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書內頁。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書內頁。圖／香奈兒提供 香奈兒頂級珠寶精品書內頁。圖／香奈兒提供

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