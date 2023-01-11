雕塑高級體態S級曲線！韓國品牌「KIT GYM核心肌」零死角訓練

圖 / 有.設計 uDesign 提供

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現在社會越來越重視運動，其中女性以「健康」、「雕塑」等居家運動需求最高，也掀起皮拉提斯熱潮，打造在家也能練出緊實腹肌與性感翹臀！像是這台韓國新生代產品KIT GYM 核心肌，別看它小小一台，它同時結合了皮拉提斯、重訓、有氧、核心、伸展5合1全方位訓練 ! 一板動全身，多功能訓練最到位，快來一場輕鬆爆汗的運動吧！盡享酣暢淋漓後的快感，全方位居家訓練「肌」，絕對可以讓你擁有性感火辣的魔鬼身材。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

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