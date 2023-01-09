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與男神同行！朱智勛與《黑幫少爺》阿波將來台DIOR開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國實力男演員朱智勛將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG
韓國實力男演員朱智勛將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG

法國精品品牌DIOR位於台北101的旗艦店重新改裝開幕，將於本週五（1月13日）舉辦開幕酒會星光大道。以《屍戰朝鮮》、《與神同行》等作品獲肯定的韓國實力男演員朱智勛，與以泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》受到海內外熱烈關注的新生代泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）將首度同台擔任活動嘉賓。據悉。朱智勛將提前於1月11日約午後2：00左右抵台，將走貴賓通關，先展開私人行程後後，於1月13日傍晚的星光大道亮相。Apo則將於1月12日抵台。

泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG
泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG
韓國實力男演員朱智勛將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG
韓國實力男演員朱智勛將來台出席DIOR台北101旗艦店開幕酒會。圖／摘自藝人IG

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