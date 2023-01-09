全家「開運鮮食」系列喜氣登場 拜地基主必備 五滷財神大雞腿油飯再回歸

尾牙季人人都想開運抽大獎，全家便利商店瞄準年節消費商機，從尾牙招財、到年終收工餐一網打盡，自1月11日起再度推出「開運鮮食」系列，包含象徵開運招財的「五滷財神大雞腿油飯」、「腸腸鐵支便當」，以及吉祥又討喜的「好事花生旺來小土司」與「好事花生羅宋」等共7款開運美食，包裝更結合Q版財神爺開運加持，兔年開運先吃一波！

另外，全家更首度與臺灣菸酒公司聯名合作，推出2款聯名鮮食「花雕雞湯麵」與「OMAR威士忌巧克力塔」，將酒香元素完美融入，其中「花雕雞湯麵」選用老師傅獨門花雕酒搭配鮮嫩雞腿與秘製高湯，「OMAR威士忌巧克力塔」則選用國際獲獎無數的OMAR威士忌雪莉桶；此外，更有雙月食品社聯名「花雕吉運蛋」，同樣以香醇花雕酒入料，新年討吉利不可錯過。更有會員限定隱藏版豪華便當「特盛鰻牛饌」，限量6,000份，是年終自我犒賞的最佳選擇，即日起至1月16日於全家App隨買跨店取預定下單，原價499元，享優惠價299元，於指定日前完成預約者再加贈FMC水沏玄米茶乙瓶。

為迎接農曆新年來臨，全家便利商店自去年起推出開運鮮食系列，鮮紅喜慶的包裝與吉祥寓意的商品大受消費者好評，其中「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭配特選秘滷大雞腿，不僅滿足消費者吃好料的需求，豐盛菜色更是家中地基主的祭祀首選，推出之際於「全+1社群電商」店長LINE群組創下近10,000份的銷售佳績。今年「全家」開運鮮食系列好評再開，「五滷財神大雞腿油飯」自1月11日起強勢回歸，即日起於「全+1社群電商」店長LINE群組更推出早鳥團購優惠價119元；另更有經典復刻、以4支台式烤香腸為主角的「腸腸鐵支便當」、以雙層牛肉寓意好事成雙的「大口美式牛肉堡飯糰」、以黃金薯餅搭配香濃花生醬象徵黃金滿袋的「黃金熔岩牛肉堡」；此外，另有好事花生系列3款烘焙新品「好事花生牛奶麻吉麵包」、「好事花生羅宋」與「好事花生旺來小土司」，香濃的花生風味結合吉祥又討喜的寓意，兔年開運不可錯過。

而隱藏版豪華便當「特盛鰻牛饌」，每份包含一尾鰻魚份量的正宗日式蒲燒鰻與豪放份量的炙燒牛肉，蒲燒鰻以外銷日本的頂級白鰻、搭配經典蒲燒風味刷醬，完美還原餐廳等級美味；肉品以嚴選冷藏熟成牛肉直火炙燒，鮮嫩多汁的肉質，搭配壽喜燒醬汁提升牛肉風味，打造年終必嚐的豪華雙饗宴。會員只需至全家App隨買跨店取「下單訂購」、「設定店舖與取件日」、「確認數量與收件人」簡單3步驟即可完成預定，想吃美味不怕撲空。 全家首度與百年製酒專門的臺灣菸酒公司合作，推出2款聯名鮮食「花雕雞湯麵」與「OMAR威士忌巧克力塔」，將酒香元素完美融入，同時滿足主食與甜點雙重味蕾享受。圖／全家便利商店提供 全家App推出會員限定隱藏版美食「特盛鰻牛饌」，豪邁份量的輸日等級白鰻及冷藏熟成牛肉，是年終自我犒賞的最佳選擇。圖／全家便利商店提供

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